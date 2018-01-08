盤前財經大事搶先讀2018年1月8日

今日操盤前瞻

法說會：神隆、台達電

台灣 12 月進出口

遠東新綠色債券掛牌

中國 12 月實際使用外資 (FDI)

德國 11 月季調後工廠訂單

歐元區 12 月消費者信心指數

〈大同現增股東不滿〉市場派擬解任董事 大同回擊質疑 背後是否有違法陸資

大同 (2371-TW) 擬辦理現增，引來市場派強烈質疑，欣同董事長林宏信召開記者會表達強烈反對態度，強調將在適當時機提出召開股東臨時會申請，全面解任董事，市場派同時也刊登廣告籲請金管會查明是否有人在操縱股價；大同 7 日發出書面聲明回擊，質疑欣同要結合「甚麼國籍，什麼性質的資金股權」來召開臨時股東會，背後是否為違法陸資？閱讀全文...

〈名師解盤〉拚過 10882 還能再衝？3 大強勢族群走勢成關鍵

周在外資銷假後逾 200 億元買盤回流推升，日 K 線連續收紅，指數也接連攻克 10700 及 10800 整數關卡，頗有挑戰前波高點 10882 的氣勢。展望本周，法人表示，外資雖然持續買超，但是借券金額也同步增加，就看矽晶圓、3D 感測及被動元件等 3 個強勢族群能否續強，指數才有機會挑戰前高後再續攻。閱讀全文...

川普鬆口：願意與金正恩通電話

川普表示，百分百支持朝韓會晤，希望會談內容能超出奧運會範疇，並表示願意同金正恩開展有條件通話。閱讀全文...

〈觀察〉當囤貨經濟學崛起 量販、連鎖超市誰將是贏家？

網家 (8044-TW) 旗下 PChome24h 購物首度公布「2017 全民囤貨前 10 大熱銷榜」，發現民眾在網購時最愛囤貨的是快速民生消費品，尤其偏好量販包裝、箱購規格，反觀，傳統量販業者包括大潤發、家樂福不僅不再增設大店型，甚至逐漸開出超市規格的小店型搶進社區商圈，在網購衝擊實體零售市場下，進入 2018 年後，零售業界線勢必更加模糊。閱讀全文...

退休理財規劃 想買美元保單存養老金 先思考 2 個問題

近期新台幣走強，民眾逢低買進加持美元的意願增加，掀起一波美元保單熱賣潮。壽險業者表示，由於美元保單享有高利率、成本相對便宜等優勢，為多數人退休理財規劃之一，不過，建議民眾在投保美元保單前，先思考兩個問題，包括本身是否能承擔匯兌風險，以及確認保障範圍和給付方式，是否適合自身需求等。閱讀全文...