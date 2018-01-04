美汽車銷量出現金融危機以來首次負成長 但市場並不擔心

摘要：美國汽車 2017 年銷量年增率下滑 1.8%，但仍連續第三年超過 1700 萬輛，處於歷史高位。同時，得益於消費者偏愛價格更高的皮卡和 SUV 等車型，車企利潤率依然十分可觀。

2017 年，美國汽車全年銷量經歷了金融危機以來首次下滑，但市場似乎並不十分擔心。

IHS Markit 最新公布的數據顯示，2017 年美國汽車銷量年增率下滑 1.8%，至 1720 萬輛，為 2009 年以來首次出現下降。美國汽車業數據追蹤機構 Autodata 和 Kelley Blue Book 的統計數據也與此保持一致。

但 IHS Markit 同時指出，儘管由於潛在需求下降、對轎車和小型汽車的興趣減退，但 2017 年全美汽車銷量仍然達到了 1720 萬輛，為汽車行業史上首次連續三年突破 1700 萬輛。

此外，消費者對皮卡和 SUV 的偏好也為車企利潤率提供了支撐。

依然強勁的美國汽車製造業

2017 年之前，美國汽車銷量已經連續 7 年增長。AutoTrader 分析師 Michelle Krebs 稱其為「一波前所未有的增長」：

汽車行業狀況仍然非常好。許多（車型銷量）下降是由於汽車租賃公司的購買量下降，（面向消費者的）零售端依然十分強勁。

儘管 2017 年銷量小幅下滑，但逾 1700 萬輛對美國汽車業來說仍是相當強勁的數字，處於歷史高位。

此外，Autodata 數據顯示，2017 年汽車平均價格年增率上漲 2.3%，至超過 35000 美元每輛，促使美國汽車銷售總收入小幅上漲。另一家市場研究機構 J.D.Power 的數據顯示，目前汽車售價平均在 32000 美元以上，比 2010 年時高出 10%。

在過去一段時間中，消費者偏好發生了轉變，從小型車轉向價格更高的皮卡和 SUV，並升級了一些更加昂貴的功能，為車企帶來了更高的利潤率。消費者出手更加「闊綽」的部分原因是，目前貸款相對更容易獲得、貸款利率偏低，並且油價也相對偏低。

2018 年會如何？

汽車行業普遍預期，2018 年美國汽車銷量將不及 1700 萬輛，但行業整體仍將保持健康。

IHS 預計，2018 年美國汽車銷量將下滑至 1690 萬輛，這在歷史上仍然是相當強勁的數字。Business Insider 認為，只要達到 1650 萬輛，市場就仍然是強勁的。

2018 年，在稅改效應釋放、就業增長強勁、股市繼續提供回報的前提下，消費者的可支配收入和消費能力將有望增長，並進一步支撐新車銷售。CNN 甚至認為，上述因素可能支撐美國汽車銷量繼續增長、扭轉 17 年跌勢。

在利潤方面，如果消費者繼續青睞大型 SUV 和皮卡，並持續為此支付較高的價格，車企的利潤率就有望得到保障。

但奧迪公司美國銷售主管 Scott Keogh 稱，如果市場疲軟導致發生激烈的價格戰，那麼參與競爭的企業可能會受到一定衝擊。

『新聞來源／華爾街見聞』