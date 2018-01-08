金穎生技上櫃前競拍結果出爐 承銷價訂為34.8元

富邦證券輔導的金穎生技 (1796-TW) 上櫃前競價拍賣今（8）日開標，最低得標價格為每股 43.5 元，最高得標價格為每股 62 元，得標加權平均價格為每股 45.75 元，承銷價訂為 34.8 元。

金穎生技本次上櫃前公開申購價格為 34.8 元，1 月 10-12 日為公開申購期間；1 月 16 日為公開抽籤日。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技辦理競價拍賣股數 1690 張，公開申購股數為 522 張，本次參與投標之合格標單共 873 筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股 43.5 元與 62 元，得標加權平均價格為每股 45.75 元，承銷價則訂為 34.8 元。

金穎生技成立於 1999 年，以微生物發酵量產為最重要核心技術，董事長張曉莉並以成為國際間舉足輕重的生物技術發酵代工廠商自我期許。

金穎生技目前除為國際大廠代工外，該公司自主研發生產的主要發酵類產品，含紅麴、納豆激酶、益生菌等微生物發酵產品及牛樟芝、靈芝、冬蟲夏草等食藥用菇菌發酵產品。

金穎生技目前股本 2.5 億元，2017 年前 3 季財報營收 2.75 億元，毛利率 43.08%，稅後純益 2556 萬元，每股純益 1.02 元。毛利率年減 8.83 個百分點，稅後純益年減 69.07%。