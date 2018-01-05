「歷史性成就」：德國負債二十餘年來首度減少

摘要：大型經濟體的債務負擔都在加重，但經濟蓬勃發展的德國，卻是個例外。2018 年，德國基於預算來衡量公共債務增速的「債務時鐘」，開始以每秒 78 歐元的速度減少，為 20 餘年來首次。

大型經濟體的債務負擔都在加重，但德國卻是個例外。

二十多年來，德國政府的「債務時鐘」首次出現了倒退，顯示公共債務負擔開始逐漸下降。今年的債務時鐘，正以每秒約 78 歐元的速度減少。

德國納稅人聯合會（BdSt）在 1995 年設立了債務時鐘。債務時鐘基於德國聯邦預算法案，反映德國公共債務及財政狀況。每年 1 月 1 日，債務時鐘會被調整。

債務時鐘設立以來，德國的人均債務從 1.38 萬歐元漲至 2017 年的 2.4 萬歐元。金融危機後的 2009 年，債務時鐘的轉速一度達到每秒增加超過 4400 歐元。

不過，2014 年以來，默克爾領導的德國政府每年都在為平衡預算而努力。事實上自那以來，德國就已經開始出現預算盈餘，2017 年的盈餘狀況更是創下紀錄。

盈餘了數年才開始體現在債務時鐘上，主要因為德國納稅人聯合會的評判是基於德國的預算法案，而非聯邦政府的實際支出。

經濟的良好復甦和稅收增長，是德國預算平衡的主要原因。德國經濟增速與美國增速相當，德國就業也來到了 1990 年以來的最高水平。英國金融時報預計，德國現任政府有可能在未來四年內，獲得每年 300 億歐元的預算盈餘。

BdSt 總裁 Reiner Holznagel 稱，德國在預算平衡上「步入正軌」，但領導人還需要繼續維持，因德國仍未滿足歐盟的債務要求，即公共債務規模低於經濟產出的 60%。目前德國負債在 GDP 中的占比約為 69%。

所有的這些關於盈餘和預算平衡的報告，讓公民們相信債務方面一切都很好。但事情並非如此。我們甚至未能達到歐盟馬斯特里赫特條約的要求。

不過，預算盈餘也是一把雙刃劍。受益於經濟蓬勃發展，政府的財政暴利最終還是要回歸於民，盈餘如何控制住甚至逐漸減少，也是新一屆默克爾政府要面對的問題。

適當的減稅是一個方法，但也有觀點認為，更多的政府收入應該用於加大開支。

BdSt 總裁就認為，財政狀況趨好不應該僅僅利用在稅收方面，還應進一步壓制債務，增加投資。

『新聞來源／華爾街見聞』