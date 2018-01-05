如何尋找新興市場債今年的贏家？先考慮去年的大輸家

新興市場債券表現通常不穩定，如果由歷史數據來看，要想找到 2018 年表現出色的市場，可能的辦法，就是去押注 2016 年及 2017 年的輸家。

據《彭博》報導，歷史數據顯示，過去 12 個月或 24 個月表現最差的主權債務，在回到公允價格時，可能會出現大幅反彈。以巴貝多 (barbados) 及土耳其為例，他們在 2013 年表現為倒數前 3，到 2014 年，就成為前 2 名。

類似的情況， 2014 年表現最差的是委內瑞拉、烏克蘭及俄羅斯，但在 2015 年，他們搶占了前 3 名的位置。2016 年，表現最差的是莫三比克，但在 2017 年，他們回到第 4 名。

圖表取自彭博

相反來看，也是如此。委內瑞拉債券於 2016 年，回報在全球領先，但去年受到政治動盪、經濟萎縮加劇以及評級公司違約警告的影響，暴跌了 51% 以上。

Emso Asset Management 資深經理人 Jens Nystedt 表示，看一個國家去年的表現總是很有用，從公允價格的角度思考，要去想想這些國家是否漲過頭。

Nystedt 指出，以 2017 年來看，巴拿馬及菲律賓漲得有點多，相對已經變貴，而阿根廷及哥倫比亞有投資價值，厄瓜多若能控制財政赤字，也大有可為。

PIMCO 子公司 Research Affiliates 也提出過類似觀點，考慮過去 3 年表現不佳的基金，而避開這段期間的贏家。