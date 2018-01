全球債務規模再創新高 2017前第3季達233兆美元

摘要:金融危機十年後,全球經濟再度擴張,債務在全球國內生產總值(GDP)當中的占比較去年同期回落 3 個百分點,至 318%,為自 2016 年第四季以來連續第四個季度下滑。

根據國際金融研究所 (IIF) 周四(1 月 4 日)發布的報告,全球債務繼續大幅上漲,2017 年第三季飆升至 233 兆美元的歷史新高;與此同時全球經濟復甦的增長強勁,則反映在債務 GDP 占比的逐步下降。

報告指出,2017 年前 9 個月,全球債務增長逾 16 兆美元,總額超過 233 兆美元,創歷史紀錄。

不過隨著金融危機十年後全球經濟的再度擴張,債務在全球國內生產總值(GDP)當中的占比,較去年同期回落 3 個百分點,至 318%,為自 2016 年第四季以來連續第四個季度下滑。這一數據包含了家庭、政府、金融和非金融企業部門所產生債務的總額。

IIF 報告指出,

全球同步超出預期潛力的增長,通貨膨脹率的上升(中國,土耳其),以及遏制債務過度增長防範系統不穩定性的努力(中國,加拿大)等因素的綜合作用,都帶來了 [全球債務 GDP 占比的] 下降。

A combination of factors including synchronized above-potential global growth, rising inflation (China, Turkey), and efforts to prevent a destabilizing build-up of debt (China, Canada) have all contributed to the decline.

新債構成中所占市佔率最大的中國,2017 年新債積累的步伐明顯放緩,1-9 月中公債務 GDP 占比僅增長了 2 個百分點,達到 294%,而此前 2012 - 2016 年期間,中公債務 GDP 占比平均每年增長達 17 個百分點。

不過 2018 年末,將有逾 1.5 兆美元的債券和銀團貸款到期,IIF 警告稱,對「新興市場債務的集中贖回」要提高警惕。中國、俄羅斯、韓國和巴西今年的美元債務還款計劃,仍然異常艱巨。

來源:USDebtClock.org

大摩:2019 年下半年中公債務 GDP 占比料將企穩

大摩去年年末研報中曾指出,目前中國監管收緊的步伐佐以對基準利率存貸款利率的升息,到 2018 年末將把廣義信貸年增率增速有效降低至 11.5%,到 2019 年末可控制在 11% 左右(目前為 14% 左右)。

大摩預計廣義信貸增長將持續放緩 來源:摩根士丹利

作為廣義信貸增速下降的直接結果,2017-19 年間中公債務 GDP 占比平均年增長將明顯放緩至 4%;作為對比,2011-2016 年間債務 GDP 占比年增長率高達 16%。大摩預計,到 2019 年下半年中公債務 GDP 占比料將企穩,保持在 290% 左右的水平。

『新聞來源/華爾街見聞』