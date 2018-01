逆向操作大師：融漲行情現 投機客可對沖高動能股 乖乖牌抱新興市場

曾精準預測多次經濟衰退的投資大師 Jeremy Grantham 週三向投資人預警,近期之內可能出現融漲,這也將是泡沫破裂、股市崩盤的前哨。

所謂融漲,指的是不想錯過股市上漲機會的投資者蜂擁進入股市,但他們進入股市的原因並非真是因為經濟基本面有所改善。

在長達 13 頁的分析中,他強調這是他個人觀點。他是波士頓資產管理公司 GMO 共同創辦人兼投資長,也曾多次預測到股市泡沫,包括 2000 年的網路泡沫、2008 年的經濟衰退等。

「一方面,我承認這是美國史上股市最高價的一次,但另一方面,以一個股市巨大泡沫歷史學家的身分來說,我也察覺到,現在這長期牛市有進入熄火或泡沫階段的跡象。」

他認為依照目前市場走勢「2018-2019 可能出現泡沫」。

Grantham 強調,這泡沫不單單只看價格,重點是漲價速度,因為心理因素才是市場瘋漲的動能。Grantham 對一篇去年發布的學術論文讚譽有加,其結論是美國和幾乎全球市場泡沫最強大的指標就是漲價速度。

至於 S&P 500,Grantham 表示,「過去 6 個月來,我們一直呈現溫和加速,或許最後就是為了在巔峰的時候發動攻擊」

「下圖可以看出 2018 (或甚至 2019) 股市可能加速的程度,這看起來像是典型的泡沫。從今天起 9 至 18 個月,價格從 3400 上升至 3700,S&P 500 未來 21 個月可能一樣上升 60%,這是其他典型泡沫化事件中最起碼的。」

Grantham 指出其他泡沫化因素包括,某些股市「贏家」的集中度提升,在快速上升市場中,質量和低 Beta 的股票贏過大盤,「極度高估」,以及 Fed 的角色。

以下是 Grantham 推測的摘要:

1. 未來半年至 2 年間就可能進入融漲或泡沫的最後階段,可能性超過 50%。

2. 倘若是融漲,接下來泡沫破裂或者崩盤的可能性非常非常高,超過 90%。

3. 如果在融漲後,市場下滑,其程度可能腰斬。

4. 如果發生這樣的跌勢,我相信市場很有可能 (5 成以上) 反彈回升超過 1998 年前 15x 水準,但可能略低於過去 20 年的平均走勢,因為這走勢正慢慢回復到舊時的正常狀態,以所謂「不是碰一聲巨響而是低聲嗚咽」的行徑。 (按:” Not with a Bang but a Whimper” 出自 T. S. Eliot 詩集《空心人 (The Hollow Men)》)

那麼,投資者應該怎麼做?

Grantham 重申先前看法,呼籲大眾「盡量擁抱新興市場的風險,看你的職業或事業能容忍多大風險就擁抱多少」,還有一些 EAFE (歐澳遠東)。MSCI EAFE 指數追蹤美國以外的已開發市場股票。

如果比較想要投機操作的人,就該考慮一些高動能股的小型對沖,主要是美國,或許還包括「中國少許一些明顯選項」。

「在先前幾次巨大泡沫,從逆向操作,我們有驚人的收穫,無論在速度或程度上。這是在融漲時期,投資在明智的相對價值資產組合時,對抗股市表現不佳最好的避險方法。」

同時,在沖頂回落階段,投資者應該準備好降低股權風險,最好是大減,除非心理準備夠強大,或者再進一步大漲後,相信市場會重挫的時候。

然而,他預警,沒有辦法抵抗壓力和沒有辦法理出一套退場策略的投資者「應該乖乖坐好,當作沒看到這整篇建議,除了加碼新興市場這一點以外」。