分析師：美股風險上升 10%修正可能就在今年

就美股來看，2017 年是相當特別的 1 年，頂尖的分析師中，幾乎沒有人預測到標普 500 指數可以有近 20% 的漲幅。而 2018 年呢？

根據《Barron’s》調查 10 位分析師的結果，預測標普 500 指數將上漲 7%，這個數字其實和分析師去年預測的數字相差不大。

據 iSPYETF 創辦人及 Profit Radar Report 發行人 Simon Maierhofer 撰文指出，這個數字其實就很接近歷史均值。實際上，多數分析師每年預測多大同小異，在均值附近，另一種就是譁眾取寵，講得超級嚇人或是特別樂觀，以搏取他人注意。

Maierhofer 指出，由外部觀點，僅僅靠常識與一些常用的指標（投資人情緒、晴雨表、波浪理論等），有時更接近實情。由此，從當前標普所在的位置來看，投資風險在上升，10% 以上的修正恐難避免，儘管牛市看來還未終結，但股市報酬率恐怕會相當低。

觀察投資人情緒

自 2009 年股市進入低點之後，散戶心理就常常被視為反指標。散戶愈看漲，媒體或社群媒體就會表明，現在的股市有多悲觀。但同時，當媒體的悲觀論調過多，常常反過來，對股市又是好事。

Maierhofer 說，《Profit Radar Report》過去幾年都認為，散戶看多的情緒其實還不夠，這讓股市都有上升空間。但現在卻是多年來第一次，散戶情緒可能已經成為股市逆風，而媒體還未開始因此悲觀。也許等更多的漲幅出現，媒體就會開始興奮，為股市帶來更多的下滑。

晴雨表

年底歲初是預測全年走勢相當忙碌的季節，有幾個常用的晴雨表，會拿來預測全年股市行情，傳統上有－聖誕老人行情 (Santa Claus Rally) (SCR)、首 5 日指標 (First 5 days Indicator) (F5I) 、1 月指標 ( January Barometer)(JB)，並根據這些指標的結果預測走勢。

3 種指標預測全年的準確性 (圖表取自 Market Watch)

歷史數據顯示，這些單一指標命中全年走勢的機率，為 63.8%-73.9%。不過，當 3 個指標都為上漲，全年上漲的機率來到 100%，而平均的回報達到 18%。以 2018 年來看，至少 SCR 已經是正值。

艾略特波浪理論

由波浪理論結合資金流動來看，前兩年能正確預測到 2016 年 2 月是低點，隨即出現強勁的反彈。不過，波浪理論的弱點之一，是波浪的擴展難以預測。例如，標普 500 的滿足點當時來看，是 2500 點，但在過了 2500 點之後仍一路上升。

無論是不是繼續走高，現在進行中的第三波終會結束，並下跌修正。根據第三波的高度，第四波下跌的目標，可能在 2400 點。

Maierhofer 表示，綜合來看，美股風險正上升，也許標普到 2800 點之後會遭遇麻煩，並出現近 10 年來首度 10% 以上的修正。