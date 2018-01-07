〈CES開展〉Q1科技大秀 「3A產業」是亮點 科技基金跟著旺

2018 年全球第一檔科技大秀 CES 消費性電子展，將於美國時間 1 月 9 日正式登場，本屆亮點集中在「3A」，即 AI 人工智慧、ADAS 先進駕駛輔助系統與 AR/VR 擴增和虛擬實境。除投資相關概念股，由於「3A 產業」正進入成長起飛期，也炒熱科技基金投資話題。

其實，每年第一季科技類股總是不乏創新題材，科技業年度兩大重量級國際展覽率先嗚槍引爆話題，一是將於 1 月 9 日於美國舉辦的 CES 國際消費電子展，另一則是即將在三月舉辦的 MWC 世界通訊展，而科技基金表現也受鼓舞。

觀察近一週台股科技基金近期表現，26 檔科技基金近一週不但全數正報酬，平均績效也高達 4.9%，都高於電子指數、加權指數單周績效，其中有 2 檔績效超過 6%，分別是群益創新科技 6.12%、富邦科技 6.36%，表現出色。市場法人表示，創新科技題材往往是新的一年中科技產業投資的風向球，投資人可趁機佈局科技基金。

第一金投信也指出，根據 Bloomberg 統計，過去第 1 季雖然是科技業的傳統淡季，但是就股價表現，卻是最活躍的時候，尤其是扮演上游供應鏈角色的亞洲科技業，近 5 年第 1 季的平均漲幅達 5.94%，遠高於去年第 4 季，居各季之冠，顯示年初正是卡位科技基金的最佳時機。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，第 1 季科技產業題材豐富，首先是下周二登場的美國 CES 消費性電子展，本次官方網站巧妙以「無人機」作為宣傳圖片，討論主題包括：機器人、AI 人工智慧、智能家庭、智慧醫療、自動駕駛、AR/VR 等娛樂應用，凸顯 AI、ADAS 與 AR/VR 等 3A 產業，正是當前科技業發展與市場投資主流。

黃筱雲指出，AI 人工智慧誕生於 1960 年代，經過半個世紀的助跑，以及雲端技術、晶片運算速度的大幅提升，近 2、3 年取得重大突破，並與工業製造、電腦、手機、網路、汽車交通、娛樂、金融服務等各種應用結合，帶來創新經濟價值。

研究機構 Statista 預估，未來 5~10 年，全球人工智慧的年複合成長率達 52%。不僅如此，黃筱雲表示，其衍生的商機超過 3 兆美元。例如：人工智慧結合交通產業，創造 ADAS 等主動式安全系統、電動車、無人機，減少交通事故機率、縮短運輸時間和降低成本，帶來更多便利性；與娛樂結合，創造 AR/VR 應用，預料，都將為科技類股掀起作夢行情。

群益創新科技基金經理人陳煌仁則表示，今年 CES 參展產品的五大趨勢分別為平板電腦、超輕薄筆電（Ultrabook）、網路電視加上 3D 功能、連網汽車（connected car）、應用程式（App）。

陳煌仁認為，其中較引人注目的是，今年多家車商預料將與網路軟體大廠合作，把汽車當作軟體平台，打造「四輪電腦」。音樂串流服務 MOG 打算宣布與多款汽車合作；車用電子領域未來發展不容小覷，台灣相關科技產業前景可期。就產業面而言，2018 年的趨勢題材，包括 AI 人工智慧、3D 感測、EV 電動車、5G 通訊，這些都是今年可以多留意的投資重點。