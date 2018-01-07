退休理財規劃 想買美元保單存養老金 先思考2個問題

近期新台幣走強，民眾逢低買進加持美元的意願增加，掀起一波美元保單熱賣潮。壽險業者表示，由於美元保單享有高利率、成本相對便宜等優勢，為多數人退休理財規劃之一，不過，建議民眾在投保美元保單前，先思考兩個問題，包括本身是否能承擔匯兌風險，以及確認保障範圍和給付方式，是否適合自身需求等。

根據滙豐銀行退休前景大調查指出，不同世代人口都在擔心退休生活「錢不夠用」的窘境，台灣民眾希望退休的平均年齡為 62 歲，不過在退休準備金不足的壓力之下，有 55% 正在工作的民眾，仍會選擇退休後繼續工作。

安聯人壽表示，退休金若準備太少，退休只會變成一種災難，民眾退休後所需的經濟來源，若只單獨依靠社會保險制度是不足的，仍需要搭配商業保險規劃來提早做準備，其中購買美元保單未來領取的滿期保險金和增值回饋金以美元支付，除了可運用作為未來退休生活的預備金，也可用在國外旅遊、海外子女的教育金。

新台幣保單預定利率上限為 2%，美元保單有 2.5%，因此，美元保單保費計算下來，相對新台幣保單便宜，且美元保單比新台幣保單利率高的優勢，還會隨著保單累積價值的時間越長，達到更大的增值效果。

不過，安聯人壽也提醒，投保美元保單，因所繳交保費、保險給付等相關費用收付均以美元計價，建議在投保之前，除了確認是否能承受相對的匯兌風險外，也要保障範圍和給付方式，是否適合自身的需求。