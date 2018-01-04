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換匯有撇步！外幣ATM匯價較優 這些人及幣別最常用
※來源：NOWnews

換匯管道多，外幣提款機匯率更優。(圖：NOWnews)
換匯管道多，外幣提款機匯率更優。(圖：NOWnews)
新台幣美元從 2017 年以來大幅升值逾 8%，今（2018）年開春至今也升值逾 2 角，不僅日圓新台幣換匯價頻創新低，今（4）日台灣銀行日圓現鈔賣出價更來到 0.2652 元再創逾 2 年新低價，而不少民眾也進場撿便宜搶買美元，等同打了 92 折買進美元
 
不過，要換匯臨櫃不見得划算，外幣提款機（ATM）匯率反而較優，而不少銀行也積極廣設外幣 ATM，根據銀行調查，目前外幣 ATM 使用仍以國人占一半以上，幣別則以美元為大宗。

目前民眾換匯管道除臨櫃，還有線上結匯、外幣 ATM 領鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領等，其中外幣 ATM 可再享銀行折讓，匯率較優，銀行也積極在全省各分行廣設外幣 ATM，讓民眾換匯領鈔更方便。

中信銀行就在全台 150 家分行推出「外幣提款機」，全面提供美元提領服務，成為全台外幣提款服務據點最多、遍布最廣的銀行，並在北、中、南、東部地區 11 家分行提供美元日圓人民幣 3 種幣別提領服務，分別為北部地區的南港營業部、城中分行、城東分行、市府分行、板橋分行、桃園分行、中壢分行、中部地區的台中分行、南部地區的台南分行、高雄分行及東部地區的花蓮分行。

此外，由於台灣民眾愛到日本旅遊，日圓換匯需求大，玉山銀行也在高雄、台中、新竹及台北等地區 60 家分行提供外幣 ATM 服務，未來全國 138 家分行將全部提供外幣 ATM 提領日圓服務，預計在今年 2 月將全面完成裝設，讓民眾隨時隨地到全國各分行的自動化服務區，從外幣 ATM 提領日圓現鈔，有些分行還可提領其他外幣。

至於外幣提款機的使用情況，中信銀根據去年 11 月在台北市 5 家分行推出「外幣提款機」至今的統計數據顯示，美元日圓人民幣的現鈔提領比例各占 50%、37%、與 13%，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，其平均提領金額分別為 500 美元、8 萬日圓與 2500 元人民幣

另外，中信銀透過大數據分析顯示，自去年 11 月在西門町 7-ELEVEN 漢中門市推出的「台外幣兌換機」，近 8 成客戶選擇以外幣現鈔換成新台幣現鈔，其中逾 5 成的使用比例為台灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過 5 成為美元，其次為日圓人民幣

 

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