換匯有撇步！外幣ATM匯價較優 這些人及幣別最常用

目前民眾換匯管道除臨櫃，還有線上結匯、外幣 ATM 領鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領等，其中外幣 ATM 可再享銀行折讓，匯率較優，銀行也積極在全省各分行廣設外幣 ATM，讓民眾換匯領鈔更方便。

中信銀行就在全台 150 家分行推出「外幣提款機」，全面提供美元提領服務，成為全台外幣提款服務據點最多、遍布最廣的銀行，並在北、中、南、東部地區 11 家分行提供美元、日圓與人民幣 3 種幣別提領服務，分別為北部地區的南港營業部、城中分行、城東分行、市府分行、板橋分行、桃園分行、中壢分行、中部地區的台中分行、南部地區的台南分行、高雄分行及東部地區的花蓮分行。

此外，由於台灣民眾愛到日本旅遊，日圓換匯需求大，玉山銀行也在高雄、台中、新竹及台北等地區 60 家分行提供外幣 ATM 服務，未來全國 138 家分行將全部提供外幣 ATM 提領日圓服務，預計在今年 2 月將全面完成裝設，讓民眾隨時隨地到全國各分行的自動化服務區，從外幣 ATM 提領日圓現鈔，有些分行還可提領其他外幣。

至於外幣提款機的使用情況，中信銀根據去年 11 月在台北市 5 家分行推出「外幣提款機」至今的統計數據顯示，美元、日圓與人民幣的現鈔提領比例各占 50%、37%、與 13%，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，其平均提領金額分別為 500 美元、8 萬日圓與 2500 元人民幣。

另外，中信銀透過大數據分析顯示，自去年 11 月在西門町 7-ELEVEN 漢中門市推出的「台外幣兌換機」，近 8 成客戶選擇以外幣現鈔換成新台幣現鈔，其中逾 5 成的使用比例為台灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過 5 成為美元，其次為日圓、人民幣。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』