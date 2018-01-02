各國首選外匯儲備貨幣 美元仍為霸主 人民幣佔比有限

12 月 31 日，國際貨幣基金組織 (IMF) 發布 2017 年第 3 季度官方外匯儲備貨幣組成報告 (COFER)，美元依然為各國外匯存底貨幣首選，歐元排行第 2，而儘管外界認為人民幣有強勢崛起的機會，但各國央行似乎不願意大比例持有人民幣。

各國如何分配外匯儲蓄貨幣，是保密性的資料，IMF 公佈的 COFER 數據，是以全球性貨幣分配來看，2017 年第 3 季度，全球外匯儲備總額為 11.3 兆美元。

並非所有的中央銀行，都向 IMF 披露其外匯儲備是如何分配的，而在 2017 年第 3 季，有 14.6% 的儲備金尚未分配，但是這個數字正在下降，在 2014 年的第 3 季，仍此數字為 41.2%，這代表著越來越多的央行，向 IMF 報告外匯儲備的分配情況，而 COFER 的涵蓋範圍也越來越廣泛。

全球在 2017 年第 3 季，這 84.4% 經過官方「分配」的儲備貨幣，當中組成為以下：

美元：佔 63.5%，低於 2014 年第 3 季的 64.6%。

歐元：佔 20%，低於 2014 年第 3 季的 22.6%。

日元：從 2014 年第 3 季的 3.6% 上漲至 4.5%。

英鎊：從 2014 年第 3 季的 3.75% 上漲至 4.5%。

澳元和加元分別為 1.8% 和 2.0%。

人民幣如圖中的亮紅色所示，僅佔 1.1%。

瑞士法郎和其他貨幣，分別佔 0.2% 與 2.4%。

全球官方外匯儲備貨幣組成報告 (資料來源: IMF)

2016 年第 4 季，為人民幣首次出現在 COFER 數據中，成為全球儲備貨幣，佔比為 1.08%，但佔比並沒有因中國的經濟成長，而大幅飆升，在 2017 年前兩季，沒有甚麼大幅變化，而在第 3 季，佔比依然微乎其微，只有 1.1%，各國央行似乎不願意大幅持有人民幣。

下圖顯示自 2014 年第 3 季以來，各種儲蓄貨幣的佔比變化，頂部黑線為美元，佔有絕對多數，歐元維持在 20% 左右，相當穩定，美元和歐元合計佔外匯儲備的 83.5%。下降的紫色線表示降低的未分配儲備金。

全球官方外匯儲備貨幣組成報告 (資料來源: IMF)

下圖則顯示從 1965 年以來，美元在全球官方儲備中所佔的比例，最低點為 1991 年的 46％，歐元的出現，讓美元的佔比從 2001 年開始，有明顯的下降，但另一方面，金融危機對美元儲蓄沒造成太大影響，一些人認為人民幣，將威脅美元霸主的地位，但就現況來看，人們等待的「美元死亡」或「美元霸權終結」，可能還須等上一段時間。