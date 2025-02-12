〈台積電董事會〉未增加赴美投資 但增資子公司TSMC Global百億美元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-12 16:40
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日公布董事會決議，結果並未進一步宣布赴美投資，不過已核准於不超過 100 億美元的額度內，增資公司百分之百持股設立於維京群島子公司 TSMC Global，用以降低外匯避險成本。
台積電此次是首度在美國召開董事會，也讓台積電擴大投資美國的猜測甚囂塵上，尤其在美國總統川普上任陸續宣布關稅新政策之際，台積電董事會相關動作都讓外界格外關注。
不過，台積電此次並未宣布新的赴美投資計劃，也讓外界認為，台積電此次主要是讓董事會成員了解美國廠運營狀況，同時也保持與美國政府聯繫，以因應接下來可能的關稅政策。
另外，台積電此次董事會核准 2024 年員工業績奬金與酬勞 (分紅) 總計約新台幣 1405 億 9256 萬元，創歷史新高，年增逾 4 成，以員工數 7 萬人計算，平均每名員工可分到約 200 萬元。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 每股現金股利維持4.5元 擢升陳培宏為新任副總
- 全球經濟分歧下的2025年：台股在全球變局下、是否能再創高峰？ AI浪潮、貿易新局，台股迎接新挑戰與機遇
- 〈台積電董事會〉每股現金股利維持4.5元 擢升陳培宏為新任副總
- 〈台股開盤〉電子傳產齊上攻 反彈逾230點站穩所有均線
上一篇
下一篇