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〈台積電董事會〉未增加赴美投資 但增資子公司TSMC Global百億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-12 16:40

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日公布董事會決議，結果並未進一步宣布赴美投資，不過已核准於不超過 100 億美元的額度內，增資公司百分之百持股設立於維京群島子公司 TSMC Global，用以降低外匯避險成本。

台積電此次是首度在美國召開董事會，也讓台積電擴大投資美國的猜測甚囂塵上，尤其在美國總統川普上任陸續宣布關稅新政策之際，台積電董事會相關動作都讓外界格外關注。


不過，台積電此次並未宣布新的赴美投資計劃，也讓外界認為，台積電此次主要是讓董事會成員了解美國廠運營狀況，同時也保持與美國政府聯繫，以因應接下來可能的關稅政策。

另外，台積電此次董事會核准 2024 年員工業績奬金與酬勞 (分紅) 總計約新台幣 1405 億 9256 萬元，創歷史新高，年增逾 4 成，以員工數 7 萬人計算，平均每名員工可分到約 200 萬元。

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台積電董事會美國決議分紅投資

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