〈台積電董事會〉每股現金股利維持4.5元 擢升陳培宏為新任副總

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-12 14:16

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開董事會，會後公布最新決議，不過結果並未如外界預期期待的相關布局，包括現金股利維持 4.5 元、核准分紅、訂定資本支出、增資子公司與宣佈今年股東會召開日期於 6 月 3 日，並擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總。

台積電此次核准 2024 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 2 兆 8,943 億 800 萬元，稅後淨利約為新台幣 1 兆 1,732 億 6,800 萬元，每股盈餘為新台幣 45.25 元。

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台積電此次配發 2024 年第四季之每股現金股利 4.5 元，與外界預期一致，普通股配息基準日訂定為 2025 年 6 月 18 日，除息交易日則為 2025 年 6 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2025 年 6 月 14 日起至 6 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2025 年 7 月 10 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2025 年 6 月 12 日。

台積電也核准 2024 年員工業績奬金與酬勞 (分紅) 總計約新台幣 1,405 億 9,256 萬元，其中員工業績奬金約新台幣 702 億 9,628 萬元已於每季季後發放，而酬勞 (分紅) 約新台幣 702 億 9,628 萬元將於今年七月發放。

台積電為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 171 億 4,140 萬元，內容包括建置及升級先進製程產能、建置及升級先進封裝、成熟及 / 或特殊製程產能與廠房興建及廠務設施工程。

台積電也核准於不超過美金 100 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。