2017掰了 2018年外匯市場將面臨9大風險

2017 年，金融市場熱鬧非凡，主要資產走勢跌宕起伏。踏入 2018 年，全球外匯市場將面臨哪些風險？國外財經網站 FXStreet 首席歐洲分析師 Mario Blascak 上週五 (12 月 29 日) 撰文指出，2018 年，外匯市場將面臨 9 大風險，投資人須嚴陣以待。

FX168 財經網報導，文章指出，美元在美國聯準會 (Fed) 逐漸升息的推動下會升值這一普遍觀點背後存在著許多風險。鑒於最近 10 年期美國國債殖利率下滑導致美元普遍走軟，預計 2018 年第 1 季美元走強的主要風險將來自「通縮」。

最近 10 年期美國國債殖利率下滑導致美元普遍走軟。

通貨膨脹壓力的缺乏，或者通膨率僅緩慢爬向 2% 的通膨目標，很可能會使 Fed 的利率迅速上升路徑面臨脫軌風險。儘管外匯市場預計 2018 年 Fed 將升息 3-4 次，但在通膨缺乏進展的情勢下這一路徑可能很快就會逆轉，削弱美元走強的勢頭。

文章說，在新的稅收政策下，美元可能會受到企業利潤匯回的推動走強，但隨著利率增長放緩，美元可能仍會跌得更低。

類似義大利大選之類的事件或引發地緣政治風險，除此之外，全球經濟和金融市場可能會受到其他出乎意料的事件所衝擊，如央行政策失誤或出手干預，或中國去槓桿化超出當前預期範圍，帶來全球性的影響等等。

在政治舞臺上，民粹主義政黨的普遍崛起，尤其是在中歐國家，對由德國和法國推動的更廣泛、更深層次的一體化構成了風險。

Blascak 指出，2018 年，主要外匯市場將面臨以下風險：

1. 美國聯準會 (Fed) 升息的速度比當前預計的每季度升息一次更快或更慢。

2. 共和黨在美國中期選舉中失利的政治風險。

3. 美國股市的深度修正，加之信貸估值重新定價。

4. 美國或歐元區通膨突然再度惡化，促使各國央行行動超出當前預期的範圍。

5. 日本央行結束其量化寬鬆政策。

6. 主要央行政策失誤或意外採取干預措施 (包括歐洲央行對強勢歐元的口頭干預)。

7. 中國去槓桿化、貿易爭端。

8. 包括戰爭、恐怖主義行為或發達國家的軍事衝突在內的外部事件。

9. 歐元區國家民粹主義、反歐盟或反歐元政策的興起，其中包括西班牙北部和義大利北部的分離主義運動。

