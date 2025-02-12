我公務機關和公立學校禁DeepSeek 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-12 11:21

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政府日前說，基於資訊和通訊安全考量，公務機關和公立學校全面禁止使用大陸人工智慧（AI）新創公司 DeepSeek 推出的 AI 大模型，大陸國台辦周三對此表示，這種用「反智」來「反中」的荒誕做法，已經遭到台灣各界反對。

國台辦發言人朱鳳蓮周三說，DeepSeek 的 AI 大模型一經推出，即迅速佔據 100 多個國家和地區行動應用下載量排行榜首位，廣受全球網友歡迎。陸方歡迎台灣民眾使用大陸企業推出的 AI 大模型，也積極支持兩岸企業在 AI 領域展開合作。

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