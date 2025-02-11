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〈台幣〉市場消化川普關稅言論 外資觀望量縮收32.835元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 20:54

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〈台幣〉市場消化川普關稅言論 外資觀望量縮收32.835元。(圖:shutterstock)

市場逐漸消化川普關稅言論，台股今 (11) 日展開反彈，但匯市呈現多空拉鋸，外資並無明確操作方向，使得新台幣兌美元在 32.8 元附近狹幅整理，終場微升 0.4 分，收在 32.835 元，台北及元太外匯總成交值僅 11.825 億美元。

台北匯市整體交投冷清，新台幣兌美元盤中最高來到 32.811 元、最低 32.858 元，盤中高低振幅僅 4.7 分，變動不大。


觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數續漲 0.09%，亞幣互有升貶，日元升值 0.14%，新台幣微升 0.01%，人民幣收平盤，新加坡幣貶值 0.12%，韓元小貶 0.03%。

美國總統川普 (Donald Trump) 日前喊出，將對所有進口鋼鐵與鋁產品加徵 25% 關稅，市場擔憂引發新一輪貿易關稅戰，非美貨幣紛紛走弱。

本周美國市場的主要關注焦點將是周三公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 數據。此外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於周二及周三出席國會聽證會。

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新台幣匯率貶值

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