〈台幣〉市場消化川普關稅言論 外資觀望量縮收32.835元

市場逐漸消化川普關稅言論，台股今 (11) 日展開反彈，但匯市呈現多空拉鋸，外資並無明確操作方向，使得新台幣兌美元在 32.8 元附近狹幅整理，終場微升 0.4 分，收在 32.835 元，台北及元太外匯總成交值僅 11.825 億美元。