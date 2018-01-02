外媒：為了對抗川普 法國想要深化與中俄貿易關係

摘要：據《華爾街日報》，法國經濟與財政部長勒梅爾在 2017 年末參加莫斯科舉辦的歐洲化學工業委員會（CEFIC）會議時表示，法國希望經由俄羅斯，建立連接歐洲到中國的貿易「主心骨」，作為對抗日益不確定的與美英兩國貿易關係的方式。

多家外媒指出，法國希望在 2018 年深化與中國和俄羅斯的貿易關係，以對抗英國脫歐和美國總統川普提倡的「美國優先」動議。

據《華爾街日報》，素來被稱為法國總統馬克龍「信使」的法國經濟與財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在 2017 年末參加莫斯科舉辦的歐洲化學工業委員會（CEFIC）會議時表示，法國希望經由俄羅斯，建立連接歐洲到中國的貿易「主心骨」（backbone），作為對抗日益不確定的與美英兩國貿易關係的方式。

文章稱，法國正逐漸失去對跨大西洋貿易的興趣，希望從以往被專屬於這一領域控制的世界轉向再平衡，也代表歐洲大國正在重新評估二戰以後以美英為中心的國際貿易準繩。據悉，馬克龍將在今年 1 月出訪中國（即法國總統新年的第一個國事訪問）和 5 月參加聖彼得堡國際經濟論壇時推動相關進程。

華爾街見聞曾提到，以法國為首的歐元區五大經濟體財長曾在 12 月中旬聯名致信美國財長姆努欽，就美國稅改議案對跨境稅制的改革提出反對意見，認為稅改的部分條款可能與美國避免雙重徵稅協定產生衝突，也會嚴重干擾國際貿易秩序，不利於企業在歐洲跨境投資。

勒梅爾表示，美國仍是法國的親密盟友和歐元區首要貿易夥伴，但聯名信也說明，歐洲正逐漸意識到重新確認自身權力的必要性。他還批評了美國對與俄羅斯有生意往來、且在美經營外國公司的域外製裁手段（extraterritorial sanction），認為美國將成為全球貿易的單邊「國際憲兵」（gendarme）。

財經媒體 CNBC 也援引《經濟學人》全球執行總編 Daniel Fanklin 稱，法國和美國意識形態的對抗將在新一年的國際舞台上不斷強化，成為令人矚目的大事件，根本原因是川普的閉合型世界觀與馬克龍促進全球化的承諾直接衝突。

新華社曾提到，在巴黎氣候協定簽署兩周年之際，馬克龍於 12 月 12 日召開了「同一個地球」峰會，全球 50 國元首和政府首腦出席會議，但唯獨沒有邀請川普。會議商討如何為國際社會應對氣候變化提供資金幫助，馬克龍還打出了諷刺川普競選口號的旗號：「讓地球重新強大」。

另據中國新聞網援引經濟參考報，縱觀全球主要機構和國家領導人的新年講話，「發展改革」、「共贏合作」成為主要關鍵詞。馬克龍在演講中特別提到了堅持改革的決心，並警告稱「不對民族主義者退讓，也不對疑歐主義者退讓」。

據中國外交部官網，中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪 12 月 19 日在北京與法國總統外事顧問埃蒂安舉行了新一輪中法戰略對話。楊潔篪表示，中國將法國視為新時代中國發展道路上的重要夥伴，願同法方進一步夯實政治互信，相互尊重彼此核心利益和重大關切，堅持互利共贏，深化在核能、航空航天、工業製造和貿易投資等領域的合作，繼續加強在國際事務中的協調與合作。

『新聞來源／華爾街見聞』