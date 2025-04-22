美國擬周三與烏歐盟友會談 推動和平方案初步協商

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 00:40

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彭博周一 (21 日) 援引知情人士消息報導，美國預計將於周三 (24 日) 在倫敦與烏克蘭及歐洲盟國舉行會談，商討停火與和平協議的可能方案，顯示川普政府加快推動結束俄烏戰爭的進程。

據報導，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio)、川普特使魏科夫(Steve Witkoff) 與凱洛格(Keith Kellogg)，將與來自法國、德國、英國與烏克蘭的外交與國安高層會面。知情人士表示，這場會議是上周巴黎會談的延續，當時美方已提出初步構想，盼為雙方建立停火基礎。

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根據先前曝光的美國方案內容，美方考慮以放寬對俄制裁與承認俄國對克里米亞的控制權為交換條件，促成戰事停火。該方案可能凍結目前前線戰況，允許俄羅斯繼續實際掌控烏克蘭東南部大片地區，同時烏克蘭加入北約 (NATO) 的目標也將被擱置。

但此舉恐牴觸二戰以來「禁止武力奪取他國領土」的國際秩序原則。俄羅斯於 2014 年併吞克里米亞後舉行爭議性公投，但未獲國際普遍承認。若美國正式承認俄方占領，勢將引發爭議。

烏克蘭總統澤倫斯基多次重申，不會為換取和平而讓出領土。俄羅斯則表示，不達成符合其「戰爭目標」的和平協議，將不接受全面停火。

目前戰爭進入第四年，俄羅斯國防部周一表示，為配合東正教復活節而短暫中止的 30 小時軍事行動已結束，戰事再度展開。澤倫斯基批評這項停火為「公關操作」，並呼籲延長停火至 30 天，作為和平談判的起點。

克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 周一表示，對於川普政府明確反對烏克蘭加入北約的立場表示「滿意」。俄羅斯總統普丁同日也在電視談話中表示，願考慮基輔提出避免攻擊平民目標的提案，並對與烏國進行雙邊談判持開放態度。

川普在競選期間承諾將迅速結束戰爭。上周五他表示，若短期內無法達成協議，美國可能會退出調解。盧比歐補充，美方需要在「幾天內」確認協議可行性。