2017年創下多項紀錄後 美股是站在起點還是頂點？

摘要：截至 2017 年收官，美股創下多項紀錄：最長連漲紀錄、史上最低波動率、空前高漲的市場情緒等等，但在機構和個人投資者都加槓桿 All-in 的情況下，紀錄往往也是極限的近義詞......

截至 2017 年收官，美股創下多項紀錄：最長連漲紀錄、史上最低波動率、空前高漲的市場情緒等等，但不要忘記，紀錄往往也是極限的近義詞......

去年，按月來看，標普 500 指數全年上漲，創下 12 個月無一下跌的紀錄。自 2015 年底 2016 年初出現一波回調後，標普 500 僅在 2016 年 9 月出現下跌，截至目前，美股已經連續 14 個月上漲：

（圖片來源：RealInvestmentAdvice）

與此同時，市場波動性持續低迷。據 J. Lyons Fund Management Inc 合夥人 Dana Lyons 統計，2017 年，有「恐慌指數」之稱的 VIX 指數平均收盤價為 11.10，為 1986 年 VIX 創立以來的最低水平。作為對比，該指數創立以來的年平均收盤價為 20。

(圖片來源：The Lyons Share)

漲多跌少，再加上低波動性，過去一年，以道瓊斯指數衡量的下跌日累計跌幅也創下紀錄最低，僅為 27.36%。相比之下，2016 年，下跌日累計跌幅接近 75%；2015 年，下跌日累計跌幅接近 100%。

(圖片來源：The Lyons Share)

形勢大好之下，空頭們也繳械投降，據 NorthmanTrader，衡量市場情緒的 Rydex 牛熊比下降至 0.041 的紀錄低位，市場做多情緒空前高漲。

（圖片來源：NorthmanTrader）

對於美股在新一年的走勢，主流投行們多數看好，最高的上看標普 500 指數至 3000 點，利多因素包括美國經濟持續復甦、企業盈利強勁增長以及漸行漸近的川普政府稅改。（更多分析詳見：展望 2018 之美股：科技股風光不再 美股還能牛多久？)

Raymond James 首席投資策略師 Saut 表示，預計 2018 年美股將幾乎重複 2017 年的走勢，理由是在稅改革助力之下，企業贏利預計將優於預期；同時，投資者依然處於低配，專業機構投資者大部分已經投入全部籌碼，但個人投資者並不全是。

然而 RealInvestmentAdvice 經濟學家 Lance Roberts 提出異議，他指出，有證據表明，不僅僅是機構投資者，個人投資者也大多都 All in 了，如下圖所示，投資在凈資產中的占比已經創下 1999 年以來的新高：

（圖片來源：RealInvestmentAdvice）

不僅如此，瘋狂追逐回報的投資者是在以加槓桿的方式 All in，如下圖所示，融資餘額持續走高：

（圖片來源：RealInvestmentAdvice）

物極必反，紀錄往往也意味著極限。

Lance Roberts 表示，紀錄水平往往不是開始，而是一個周期走向成熟的標誌。儘管媒體將處於歷史低位的失業率、處於歷史高位的股市指數作為經濟持續復甦的跡象，但歷史經驗告訴我們，應該保持謹慎：「好的事情也都會有結束的一天，往往是在人們最毫無防備的時候。」

（圖片來源：RealInvestmentAdvice）

『新聞來源／華爾街見聞』