美國稅改紛爭不斷：富州民主黨研究「漏洞」作為回擊

摘要：據《紐約時報》，紐約、新澤西和加州等較為富裕州正考慮挑戰聯邦稅改的部分條款，要麼修改該州稅法允許居民「合法利用」聯邦稅改的漏洞，要麼打算挑戰川普稅改的合憲性。

對於生活成本和地方稅率雙高地區的居民，新年生效的美國聯邦稅改可能並不令人高興。主要是由於州和地方個人所得稅及房產稅，一共只能有 1 萬美元參與聯邦稅的抵扣。

據《紐約時報》，紐約、新澤西和加州等較為富裕州正考慮挑戰聯邦稅改的部分條款，要麼修改該州稅法允許居民「合法利用」聯邦稅改的漏洞，要麼打算挑戰川普稅改的合憲性。

民主黨為主的富州探索對抗稅改方法

華爾街見聞曾提到，紐約州打響了第一槍。紐約州長 Andrew Cuomo 在 12 月 22 日川普簽署稅改入法的當天，也簽發了一份行政令，允許紐約州居民在 2017 年底預繳 2018 年的房產稅。

他在上周接受川普「死敵」CNN 採訪時表示，紐約正在考慮修改州稅法來回應聯邦稅改，並高度懷疑聯邦稅改可能違憲，共和黨的真正意圖是傷害紐約和加州等民主黨大本營和美國經濟引擎。Cuomo 最新表態稱，將在 1 月中旬推出州版財年預算時，提供重新設計州稅的詳細方案。

《紐約時報》指出，允許稅率較高州的居民提前繳納房產稅，來爭取 2018 年 4 月申報 2017 年聯邦退稅更多優惠的舉措影響有限，相關州政府還在尋找長期的解決方案。例如可能不再徵收州和地方層面的個人所得稅，轉而由企業以工資稅（payroll tax）的形式「幫」員工繳稅，這樣在新稅法下還能全額參與聯邦稅抵扣。

其他變相幫富州居民減稅的建議更為複雜。加州大學洛杉磯分校的法學教授 Kirk Stark 認為，州政府可以鼓勵居民向各州政府捐款，這種慈善捐助仍可全額參與聯邦稅的抵扣。此前有些州已允許居民把對私立學校的捐款算作已經繳納的州稅，早就全額參與了聯邦稅抵扣。

這一提議據稱得到了加州參議院民主黨領袖 Kevin de León 的關注，他正在找 Stark 教授參謀相關議程，計劃推動相應的州立法來減少聯邦稅改影響，2018 年中期選舉還打算競選美國聯邦參議員。報導稱，還有學者建議合法化娛樂性大麻產業並徵稅，來提振州和地方財政收入。

川普稅改為富州製造財政預算困難

不過按照上述設想來修改州稅法也會帶來問題，例如為企業製造更多負擔，可能很難吸引到優質企業入駐富裕州，進而提振僱傭水平等。更何況還會面臨來自美國國會和白宮的不滿。

為此，富裕州有的立法議員建議，不如直接降低當地的稅率更為直接。但也有分析指出，很難有足夠的州和地方層面減稅來抵消聯邦稅改的影響，因為富裕州除了稅率較高，還面臨生活成本和房屋價格高企等現狀。就算州稅率相同，也會有更多富裕州業主的房產稅超過 1 萬美元上限。

而且，降低當地稅率會減少地方政府的財政收入，進一步削減對公立學校、公共交通系統和助貧項目等公共服務的撥款水平。據財經媒體 CNBC，紐約州和新澤西州本打算對年收入超過百萬美元的富人加稅，以此來支付地鐵和公立學校系統的更新費用，但在新稅改衝擊下可能會暫緩實施。

這也是全球最大對沖基金橋水創始人達利歐的擔憂。他曾在 12 月初撰文稱，稅改勢必加劇美國已發生的「稅收遷移」現象（tax migration），也造成財富與機遇在不同收入階層間的進一步分化，主要由於取消州和地方稅收在聯邦稅的扣除項目（SALT）引發。

「高收入者搬走，導致高稅收地區的房產價值下降，抬升當地的居住成本並減少消費支出，當地經濟和財政狀況惡化，加劇社會不同階層的關繫緊張，反過來促使高收入者的搬走。」

華爾街見聞曾提到，美國最大的房地產行業組織——全美房地產經紀人協會（NAR）首席經濟學家 Lawrence Yun 上周警告稱，稅改可能讓高稅率地區高價房屋的買家更謹慎，「預計加州、新澤西、紐約和康涅迪格州的部分房價會下跌 5%-10%。」

挑戰稅改合憲勝率不大 民主黨轉而關注中期選舉

此外，通常作為民主黨大本營的富裕州，還想在法律層面質疑美國稅改的合憲性。除了上文提到的紐約州，1 月即將上任的新澤西民主黨州長 Philip Murphy 也在 12 月 20 日懷疑稅改違憲。根據美國憲法第 16 號修正案，參與聯邦納稅的個人所得（income）被定義為「繳納過州稅之後的收入」，等於確保了州與地方稅收納入聯邦稅扣除的合法性。

但很少有法律專家或學者認為這種挑戰會成功。芝加哥大學法律教授 Daniel Hemel 在接受《紐約時報》採訪時表示，除了法理證據可能不足，民主黨也應該避免短視的陷阱，因為該黨派的長期訴求是增加聯邦政府提振收入的能力，導致現在對聯邦稅改的挑戰陷入自相矛盾。

同樣受到稅改打擊的美國東北部富州康涅狄格州的預算辦公室主任 Benjamin Barnes 表示，民主黨先贏得 11 月的國會中期選舉更重要，因為這是挑戰川普稅改最有效的方式。

『新聞來源／華爾街見聞』