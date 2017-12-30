對於全球股市來說 2017是值得銘記的一年

這是全球金融史上罕見的一幕：整整一年多以來，全球股指每個月都在上漲，足足13個月，沒有出現一次下跌！

除美國外的明晟全球指數MSCI ACWI今年將累漲24%，是2012年以來首次比美股標普500大盤表現還要好。

MSCI全球股指今年步入 技術性牛市區間，總市值增加了將近9萬億美元。

按照全年累計漲跌幅計算，全球股市今年經歷的災難比歷史上任何以往年份都要少，這是股市發展至今100多年以來首次出現這種情景。

值得一提的是，2017年還是全球股市平均波動創出史上最低水平的一年。 VIX指數今年的最高值僅為17.28，是記錄最低，比歷年均值低了60%左右：

新興市場股市以34%的收益領先全球。以本幣計算，香港股市漲了36%，印度和波蘭股市都漲了27%，韓國股市漲了22%。標普500指數和日本股市都漲了20%左右。德國股市漲了將近14%，英國股市盡管漲幅小，但也漲了7%。

如果從持續時長方面考量，美國股市的表現非常驚人。標普500指數連續14個月上漲，過去22個月當中有21個月都以上漲報收，是其歷史上表現“最完美”的一年。納指連漲六年，創1980年以來最長連漲年數。

2017年全年，標普500指數累漲19.4%，道指累漲25.1%，年內共創出71個收盤記錄新高，納指累漲28.2%，三大股指均創2013年以來最大年度漲幅。

歐洲股市今年的表現也不遜色，2017年全年漲幅接近8%，創2013年以來最佳年度表現。歐洲STOXX 600指數全年漲7.68%。德國DAX 30指數全年漲12.51%。法國CAC 40指數漲9.26%。英國富時100指數周五收盤報7687.77點，創紀錄新高，全年漲7.63%。

股市的這種漲勢讓很多人欣喜。或許，我們還是要感謝全球央行在這麽長的時間裏持續不斷地大開印鈔機……

在全球股市市值正邁向100萬億美元大關之際，另一張卻顯示，這條路到今年變成了一條筆直的賽道，歷史上的“十裏一徘徊”消失了。

不少華爾街大佬都擔心，這條路的勁頭是一道萬丈懸崖，全球股市的“闖關”將以折戟告終。究竟是哪些圖令他們夜不能寐？明年最應該註意的風險要素是什麽？(詳見《讀要聞 | 全球股市市值將破百萬億美元大關 這幾張走勢圖卻讓人憂慮》)

本文來自華爾街見聞

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