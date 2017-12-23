摩根大通：中通最近下跌只是暫時的 逢低做多 12月22日海外脫水研報

中通最近的下跌就是買入的機會

（摩根大通）

1、自 11 月末以來，中通已經下跌約 12%。摩根大通認為本輪的下跌主要是由於投資者獲利了結以及 11 月 18 日北京火災帶來的不利影響。但這些影響都是局部性的，摩根大通認為市場反應過度。北京的相關業務只占公司總業務的 6%，而且 12 月後相關業務已經恢復正常。

2、在基本面上，公司在逐步減輕對阿里平台的依賴。社會化電子商務（藉助社交網站推廣產品）的興起（例如拼多多）及微商的發展致使電商更加多元化，快遞業迎發展機遇。據估計，中通快遞的總銷量中有 10% 來自拼多多，預計未來將進一步增加。

3、公司全資擁有的子公司被分類為高科技公司將享受 3 年的稅收優惠，帶來公司 9% 的利潤增長，預期 4 季度利潤將整體增長。目前 16.7 倍的估值水平偏低，買入機會顯現。

4、由於稅收優惠，子公司 4 季度的稅後利潤將達到 11.8 億元。且由於其趕在旺季之前加速安裝自動化設備，預期成交量的年增率增長（35%）將帶動生產毛利率上漲。

摩根大通投資建議：買入

目標價：20 美元

明年生物醫藥股買什麼？

（瑞信）

1、從基本面來看，對 2017 年的波動持謹慎樂觀的態度，預期併購仍然是未來市場的主題，但發生時間仍不能確定。而稅改將為大型生物製藥公司帶來可觀的現金回流。對於小型生物製藥公司仍然持樂觀態度，預期創新將是生物製藥未來發展的關鍵。首選 Incyte, Vertex, Sarepta, Puma, and Tesaro.

2、傾向選擇新興的大盤股（市值在 200-500 億美元）。因為市場依然偏好那些具有臨床和商業執行力的公司，且其早期階段的藥品具有很好的增長潛力，更容易達成戰略交易和夥伴關係。

3、2017 年投資者持續看好除生物製藥外的其他醫療保健公司和標準普爾 500 指數。夏季生物製藥經歷了短暫的復甦，但截止 12 月生物製藥依然是醫療保健里表現最差的部門。

4、預期公司之間將會出現併購，且由於產品創新周期依然保持良好態勢，對生物製藥板塊持樂觀態度。

5、雖然 2018 年其他行業的增長水平相比生物製藥可能更樂觀，但基於 2017 年的數據，預期生物製藥在 2018 年及以後將呈現相對增長態勢。

6、增速下降，大型生物製藥公司的估值已經不算便宜，傾向選擇中小型生物製藥公司。

7、預期稅改帶來的大量海外資金回流將促使大型生物製藥公司在 2018 年下半年進行併購。預計腫瘤類研發公司和處於商業階段後期的醫藥公司將成為併購的對象。例如（Puma, Tesaro, ，Clovis 和 Vertex ，Incyte）

瑞信投資建議：建議增持：

CELG 目標價：128 美元

BIIB 目標價：385 美元

REGN 目標價：485 美元

VRTX 目標價：195 美元

INCY 目標價：145 美元

ALXN 目標價：166 美元

「宇宙第一行」來年還能買嗎？

（瑞銀）

1、南下資金持續流入港股部分解釋了銀行板塊的上漲，而工商銀行作為 2017 年銀行板塊表現最好的其中之一，高質量的資產支撐其 1 倍的 P/B 估值水平，目前估值相當於 0.8 倍的 P/B，對 2018 年的增長保持樂觀。、

2、監管的加強將帶來一定的風險，但去槓桿化將對銀行的凈利差產生正向影響。預期市場利率將繼續保持高位，有利於工商銀行及其他具有存款特許經營權的銀行，因其資本成本壓力較低，而資產殖利率較高。

3、國企利潤 2017 年年增率增長了 17%，盈利能力強勁，信貸成本未來將保持穩定。預期工商銀行的不良貸款率將回落，撥備前利潤（PPOP）將增長。而由於信貸成本維持在較高水平，進一步上漲的空間有限。

4、預期 2018 年的股本回報率為 13.7%，高質量的資產和有利的利率環境支撐未來股價上漲。

瑞銀投資建議：買入

工商銀行（1398.hk）

目標價：7.2 港元

『新聞來源／華爾街見聞』