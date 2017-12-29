稅改利空科技板塊？這裡有例外12月28日海外脫水研報

哪些科技硬體公司能夠獲得稅改紅利？

（巴克萊）

1、海外現金一次性匯回稅率從 35% 下調至 15.5%（流動資產）將對計算機硬體和數據網路公司產生重大影響。AAPL，CSCO，JNPR，NTAP，WDC 可因此節省 500 億美元以上，目前 1—3x 的本益比估值擴張可能存在低估。

2、由於公司收入的 75% 以上來自美洲（特別是美國），CDW 和 ANET 將是稅率降低的主要受益者，將公司的每股盈餘估計分別上調 15.7% 和 14.3%。

3、新法案將公司稅前可扣除的利息上限從 100% 下降到 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）的 30%（4 年期限）對 PSDO 產生一定的不利影響，公司之前的利息占比幾乎達到 30% 的水平，最近的去槓桿化緩解了部分壓力。

4、年初以來，目標公司經歷了顯著的估值擴張，稅率降低帶來的利多在目前的估值水平中已有所反映，但資金遣返可能引發的併購活動，股票回購併沒有完全包含在目前的估值里，未來估值有望進一步擴張。

巴克萊投資建議：建議增持

ANET 目標價：225 美元

CSCO 目標價：37 美元

HPQ 目標價：23 美元

NTAP 目標價：56 美元

PSDO 目標價：17 美元

WDC 目標價：133 美元

萬年長青的航空軍工，明年選誰？

（摩根大通）

1、航天板塊基本面依然良好，未來客流量增長將適當減速，但仍能達到 6.5%，隨著窄體客機（單走道客機）供應增加，寬體客機達到供需平衡，未來主要的增長動力將來自亞洲。

2、國防軍工板塊今年經歷了整體的估值擴張，當前的目標估值（基於現金流模型）仍較為保守，預計未來國防軍工的預算將以個位數百分比增長，現金流的增加，將促使板塊估值進一步提升。

3、在市場整體估值提升，基本面強勁，估值依然合理的情況下，投資航天軍工板塊在 2018 年將取得可觀的回報。

4、但由於航天軍工板塊 2017 年的表現優於整體市場，2018 年的投資回報將更加溫和。

摩根大通投資建議：建議增持

BA 目標價：325 美元

ARNC 目標價：28 美元

LLL 目標價：232 美元

NOC 目標價：355 美元

哪些旅遊股明年值得繼續關注？

（摩根大通）

1、數據顯示，美國酒店 11 月的入住率保持良好態勢，每間客房的平均營收環比增長 3.9%，相比之下，歐洲酒店的入住率在 11 月略有下降。

2、同時，航空公司的客流量在 11 月年增率增長 4.9%，歐洲及美國的航運需求整體良好，對在線旅遊公司來說，是一個良好的跡象。

3、由於對市場滲透率，競爭及利潤增長的擔心，在線旅遊板塊在 3 季度表現不佳。

4、作為 2018 年大盤股的首選之一，重申對 PCLN 的增持評級。規模經濟，高效的服務，品牌效應帶動 PCLN 收入不斷增長。在投資開始產生回報的背景下，預計 2018 年 PCLN 將加速增長。

5、降低之前對 EXPE 的收入估計，將 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）下調 1.5%。

6、預計 4 季度的酒店入住增長率與 3 季度持平，將 2018 年的增長率從 6% 下調至 2%，整體下調 TRIP 的估值。

摩根大通投資建議：

PCLN 評級：增持 目標價：2050 美元

EXPE 評級：中性 目標價：129 美元

TRIP 評級：中性 目標價： 30 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』