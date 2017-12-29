【港股解碼】2017年總結，2018年展望，明年你想賺多少？

2017年的最後一個交易日，就這樣匆匆而過，捫心自問一下，今年的投資你滿意嗎？筆者覺得，作為一個合格的投資者，作為一個愛好投資的人，對自己階段性投資做出總結是件必不可少的事。不管是關燈吃面，還是盆滿缽滿，總結、反思對於投資來說從不算多，“業精於勤荒於嬉，行成于思毀於隨”，這是對投資最好的詮釋。

對於眾多的散戶來說，投資更像“看天吃飯”，行情好時，進場“研究研究”，也能撈到油水，行情不佳時，到股市送錢的散戶還是占大多數。所以對於散戶來說，選擇一個行情好的市場是很有必要的，在行情好的態勢下，投資會顯得相對“容易”。今年積極擁抱港股通的投資者，無疑撿了個大便宜。

相對於年迄今漲幅僅6.56%的“慢牛”上證綜指來說，恒生指數可謂牛氣沖天，全年漲幅高達36%，在這樣的市場環境下，對投資的開展可謂“如虎添翼”。

港股市場大事

恒指牛氣沖天，市場中也發生不少大事，筆者先盤整下2017年港股市場中的大事。

首先，是年初的“監管風暴”。隨著深圳的崛起，香港再次回到了自己國際金融中心的定位，力爭發展金融，標榜自有交易，為清理市場，香港監管部門升級監管力度，針對近年來創業板大起大落的問題，叫停多隻全配售的創業板上市新股。5月，獨立股評人David Webb列出“50只不能買的港股”（謎網50）名單，隨後證監會對多隻“謎網50”股展開偵查，調查或將持續至2018年。監管的升級，讓小盤仙股密集閃崩，重擊之下，市場也能“清淨”些時日。

債券通的開通。內地債券市場已成為全球第三大市場，債券通的開通為內地市場搭建了橋樑，可吸引海外投資者資金流入香港再轉到內地投資，在支撐香港離岸人民幣市場發展的同時，增加對沖需求，完善利率、外匯衍生工具的市場發展，能為香港市場帶來正面效益。

新經濟股帶來活力。2017年的港股市場迎來新經濟股熱潮，香港首只FinTech股眾安線上(06060-HK)上市，超12萬人認購，約392倍超額認購，隨後由騰訊(00700-HK)分拆的閱文集團(00772-HK)、及有份投資的易鑫集團(02858-HK)分別上市，閱文超40萬人認購，超額認購近625倍，凍資約5200億港元，成為香港新股史上第二大新股“凍資王”。易鑫超額認購約560倍，凍資額超3820億港元，躋身香港股市“凍資王”前十。新經濟股的注入，無疑給港股市場帶來更多活力，也只有擁抱新經濟、擁抱新時代，香港市場才能走得更好。

最後一個，便是香港市場25年來最大變革——引入同股不同權。錯過阿裡巴巴，無疑是港交所的一大遺憾，同股不同權的引入，符合當下香港市場發展的需要，隨著互聯網和科技金融的發展，商業模式、經濟形態不斷改善，很多企業具有高成長性，上市規則的改變，能吸引更多高成長性公司來港上市，對於同股不同權的改變，市場滿懷憧憬。

市場趨好的同時，個股表現也較為亮眼，在446支港股通標的中，年迄今漲幅超過100%的標的有48支，占比10%，在漲幅排名前20的標的中，漲幅均超150%，漲幅超400%的有四家，其中，中國恒大(03333-HK)以457.97%的漲幅位居港股通標的首位。一大波財富自由的機會是不是就這樣錯過了？

圖：整理於wind

仍有機會

今年以來，滬港通中，滬股通資金629.73億元，港股通資金1950.64億元，深港通中，深股通資金1367.65億元，港股通資金1100.8億元，內地與香港市場的關係逐漸緊密，港股慢慢成為資產配置中的重要部分。

圖：整理於wind

恒指逼近3萬點，以36%的漲幅漲冠全球，為全球主要指數漲幅冠軍，那麼，展望2018，港股市場將如何？先來做個對比，恒生指數雖年漲幅36%，但動態市盈率12.8倍，市淨率1.3倍，而上證雖僅漲6.56%，但動態市盈率15.4倍，市淨率1.67倍，相較而言，扮演國際金融中心角色的港股市場估值要低些。

但2018年的港股市場已不可能重複2017年的漲勢，32000點附近將面臨一定阻力位，突破才有上沖可能，市場對港股2018年走勢大體呈謹慎樂觀態度。除此之外，同股不同權的改變或將吸引一批諸如小米、陸金所、平安好醫生、螞蟻金服等優質公司赴港上市，到時狂熱的市場情緒或也是部分機會。

高盛發佈研究報告，預計明年MSCI中國企業盈利增長達14%，將繼續支援港股市場，中資金融股估值偏低，科網股盈利仍將強勁，預測明年底恒指或可挑戰32000點。海通國際看好金融類、消費類和TMT類在2018年股市中的成長性，港股市場有望在2018年以緩慢進程繼續上揚，最高更有望升至35000點。

總結能發現自身不足，提高技術，展望能理清市場脈絡，先人一步，2018年的港股市場或雖不如2017年強勁，但也機會頗多，新的一年，你準備好了嗎？

■ 作者｜楊世宏

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