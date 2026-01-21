袁志峰 2026-01-21 05:52

今日推介 - 招商銀行 (3968, $46.82), 目標價 $51.0, 止損價 $45.0

【袁志峰專欄】恒指連跌4日，反彈可期 (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

周二港股下跌，成交增加，南向資金維持淨買入。恒指連跌 4 日，累挫 1.9%。預期海外資金加大配置港股行動未完，恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指平開，早段曾漲 75 點，其後倒跌 200 點，午後再次倒升，尾市受壓回落，收報 26487 點，跌 76 點或 0.3%。成交額按日增 5% 至 2378 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 37 億元。騰訊 (700)、美團(3690) 及小米 (1810) 錄得 6.6、5.7 及 4.0 億元淨買入。中芯國際 (981)、中國移動(941) 及洛陽钼業 (3993) 錄得 7.2、6.4 及 1.0 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 487 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指跌 0.3%，成份股 44 升 41 跌 3 持平。泡泡瑪特 (9992) 及中國人壽 (2628) 漲逾 9% 及 4%，為升幅最大藍籌。華潤置地 (1109) 及華潤啤酒 (291) 漲逾 3%。華潤萬象生活 (1209)、中國海外(688)、周大福(1929)、李寧(2331) 及國藥控股 (1099) 升逾 2%。滙豐 (5)、長和(1)、長江基建(1038)、紫金礦業(2899) 及百威亞太 (1876) 升逾 1%。藥明康德 (2359) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 2%。中海油 (883)、港交所(388)、中銀香港(2388)、吉利汽車(175) 及創科實業 (669) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.2%，收報 5683 點，成份股 10 升 20 跌。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 升近 1%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 跌逾 1%，小米 (1810) 跌逾 2%。攜程 (9961) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。美的集團 (300)、海爾智家(6690) 及零跑汽車 (9863) 升逾 1%。比亞迪 (1211)、中芯國際(981) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 及商湯 (20) 跌逾 2%。金蝶國際 (268) 跌 2%。華虹半導體 (1347) 及地平線機器人 (9660) 跌近 2%。

板塊方面，航空、內險、內房、物管、建材及啤酒股逆市上升，漲幅居前。南方航空 (1055) 升逾 4%，東方航空 (670) 及中國國航 (753) 升逾 3%。中國人壽 (2628) 及中國太保 (2601) 升逾 4% 及 2%。綠城中國 (3900) 及華潤置地 (1109) 升逾 5% 及 3%。碧桂園服務 (6098) 及中海物業 (2669) 升逾 2%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 升逾 4% 及 3%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 3% 及 2%。

手機零件及晶片股跑輸大市，跌幅居前。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 3%。中芯國際 (981) 跌逾 3%，華虹半導體 (1347) 跌近 2%。

周二上証指數小幅高開，早段最多曾漲 0.4%，其後急挫，最多曾跌 0.8%，午後窄幅震盪，收報 4113.65 點，跌 0.01%。深証成指跌 1.0%。科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 27800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 700 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地 1 月 LPR(貸款市場報價利率) 維持不變。人民銀行公布 1 月 LPR 顯示，一年期 LPR 維持 3 厘；5 年期以上 LPR 維持 3.5 厘，兩者自去年 5 月起處於現水平。(信報)

政府統計處公布，本港去年 10 月至 12 月經季節性調整失業率維持 3.8%；就業不足率微升 1 個百分點，至 1.7%。(信報)

4) 個股訊息

安踏體育 (2020) 公布，2025 年第四季度，安踏品牌產品的零售金額按年錄得低單位數的負增長；FILA 品牌產品的零售金額錄得中單位數的正增長；所有其他品牌產品的零售金額錄得 35% 至 40% 的正增長。(信報)