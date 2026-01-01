袁志峰 2026-01-22 04:50

今日推介 - 中石油 (857, $8.40), 目標價 $9.10, 止損價 $8.10

1) 股市前景

港股連跌 4 日後，周三反彈，成交增加，南向資金淨買入逾百億元，主要增持大盤指數 ETF。預期海外資金加大配置港股行動未完，恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 90 點，已是全日低位，早段曾漲 75 點，其後窄幅上落，尾市拉升，最多曾漲 205 點，收報 26585 點，升 97 點或 0.4%。成交額按日增 5% 至 2505 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 139 億元。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及阿里 (9988) 錄得 41.5、18.2 及 10.8 億元淨買入。中國移動 (941)、騰訊(700) 及華虹半導體 (1347) 錄得 9.2、2.7 及 1.2 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 626 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 0.4%，成份股 51 升 33 跌 4 持平。中芯國際 (981)、快手(1024) 及藥明生物 (2269) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。中海油 (883) 及長江基建 (1038) 升逾 3%。中石油 (857)、中國宏橋(1378)、紫金礦業(2899)、港鐵(66)、電能實業(6) 及中升控股 (881) 升逾 2%。中石化 (386)、農夫山泉(9633)、周大福(1929) 及中華煤氣 (3) 升逾 1%。安踏體育 (2020) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。申洲國際 (2313) 跌逾 3%。華潤置地 (1109) 及李寧 (2331) 跌逾 2%。工商銀行 (1398)、建設銀行(939)、中國人壽(2628)、中國聯通(762)、中國海外發展(688) 及泡泡瑪特 (9992) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.1%，收報 5746 點，成份股 21 升 9 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 升逾 2%，快手 (1024) 及百度 (9888) 升逾 3%，網易 (9999) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 2% 及 1%。華虹半導體 (1347) 及商湯 (20) 漲逾 5% 及 4%，為升幅最大成份股。同程旅行 (780)、中芯國際(981) 及阿里健康 (241) 漲逾 3%。比亞迪 (1211)、比亞迪電子(285)、舜宇光學(2382) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。理想汽車 (2015) 升逾 1%。

板塊方面，體育用品、內銀及電訊股逆市下跌，跌幅居前。工商銀行 (1398)、建設銀行(939) 及農業銀行 (1288) 跌逾 1%。中國電信 (728) 及中國聯通 (762) 跌 1%。

晶片、石油、黃金、礦產、電池及紙製品股跑贏大市，漲幅居前。山東黃金 (1787) 及招金礦業 (1818) 升逾 5% 及 4%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 2%。贛鋒鋰業 (1772) 及寧德時代 (3750) 升逾 5% 及 1%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 2%。

周三上証指數低開 0.2%，已是全日低位，隨後輾轉上揚，早盤最多曾漲 0.5%，午後升幅窄幅，收報 4116.94 點，升 0.1%。深証成指升 0.7%。科創 50 指數升 3.5%。滬深兩市總成交約 26000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1800 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 個股訊息

周大福 (1929) 公布，截至去年 12 月底止第三財季零售值按年增長 17.8%；當中，港澳及其他市場增 22.9%，內地升 16.9%，分別佔零售值的 15.2% 及 84.8%。(信報)