【港股解碼】年末最後交易日IPO混戰 誰家股東強？

臨近年末，來港IPO的公司有井噴之勢。2017年的最後一個交易日，竟然有12家公司同時開始招股。為吸引投資者和資金，這些公司不得不展開一場混戰。除了業績、派息、發展前景、風險等等的比較，還有股東之間大比拼。

希瑪：眼科名醫+馬化騰

在這場吸金混戰中，希瑪眼科(03309-HK)是股東陣容相當強大的公司之一。上市前的投資者包括“蘭桂坊之父”盛智文，以及香港富豪郭家旗下的新鴻基地產(00016-HK)。騰訊（00700-HK）主席及創始人馬化騰也追捧希瑪眼科，成為此次IPO的基石投資者之一，認購6240萬港元。

就此看來希瑪眼科的股東背景已經相當強大，不過它的金字招牌還是著名眼科醫生林順潮。林順潮是希瑪眼科的創始人和控股股東，他還有眾多頭銜，世界眼科影響力人物100強、國際眼科科學院院士、世界青光眼協會執委委員、亞太眼科最高學術成就獎獲得者……

（重組完成後及緊隨全球發售及資本化發行後（不考慮因超額配股權及首次公開發售前購股權以及根據首次公開發售後購股權計畫可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份），希瑪眼科集團的股權及企業架構）

林順潮對希瑪眼科的影響力，一組資料就可以證明。希瑪眼科招股書顯示，2014、2015和2016財年，林順潮為希瑪帶來的收益占到總收益的42.6%、44.6%及32.8%。截至2017年上半年，林順潮創造的收益占比為29.5%。2017上半年希瑪眼科的收益約為1.40億港元，即順潮一人為公司帶來的收入就有4140萬港元。

希瑪眼科自林順潮2012年1月在香港創立以來，發展相當迅速，其網路包括中環眼科中心、旺角手術中心及4間衛星診所。于2016年，以收益計，希瑪眼科為香港私營眼科服務市場中的第二大眼科中心，市場份額為4.7%。位於觀塘的第五間衛星診所預期將於2018年第一季度開業。2013年建立的深圳希瑪醫院在2016年的收益占廣東省私營眼科服務市場的5.4%，排名第三。

光大永年：主打光大招牌

12家公司同一天內開始招股，競爭已經相當激烈，加上最近都在招股的公司，廝殺血腥程度更不必說。光大永年(03699-HK)使出的殺手鐧就是在名字方面就傍上“光大”的招牌。

光大集團的股東有財政部和匯金，旗下在港的上市公司有中國光大銀行（06818-HK），中國光大國際（00257-HK），光大控股（00165-HK），光大綠色環保（01257-HK），“光大”的影響力毋庸置疑。

光大集團透過全資附屬中國光大（香港）、國際永年和彩連持有光大永年，是其控股股東。

光大永年是光大集團旗下首家主要從事物業租賃及提供物業管理服務的公司。目前擁有的物業組合包括三處商業物業，即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業，總建築面積約8.95萬方米，以及住宅杜甫花園的部分物業，總建築面積約2121.4平方米。

在光大這個家族裡，光大永年除了出租物業予中國光大銀行昆明分行及光大證券，12月18日，還獲得中國光大銀行香港分行提供最高金額為3億港元的貸款以收購英國物業。

檳傑科達：新加坡基金加碼

來自馬來西亞的技術公司檳傑科達(01665-HK)主要業務是為半導體、電訊、電子消費品及汽車行業的跨國製造商提供自動化技術及解決方案。雖然處於創新技術領域，客戶遍佈亞太區、北美洲及歐洲，2016年收入超過1.42億令吉，但是要使投資者關注他，還要拎出它的股東。

檳傑科達的控股股東是馬來西亞主機板上市公司Pentamaster Corporation Berhad（以下簡稱“PCB”）。PCB名列福布斯2017年亞洲最佳中小上市企業，是收益不足十億美元但具持續收益及純利增長的亞太地區公眾公司200強之一。

PCB原於2002年在馬來西亞證券交易所第二板上市，2004年起轉至主機板。檳傑科達經由PCB分拆來港上市，上市後，PCB持有檳傑科達63.1%的股份。分拆後的PCB主要從事專案管理（涉及馬來西亞物業發展專案的管理）及智慧家居解決方案業務。

檳傑科達的另一個籌碼是新加坡私募基金GEMS。GEMS是新加坡的私募股權有限合夥基金，受GEMS Capital管理。GEMS Capital是新加坡金融管理局下轄的持牌機構，1999年成立的基金管理公司並已從事基金管理業務約18年。GEMS作為檳傑科達IPO前投資的戰略投資者收購當時已發行股本的7.39%，緊隨上市後，GEMS將持有檳傑科達已發行股本約6.51%。

在這場年末的IPO混戰中，誰家股東更勝一籌，能為公司吸引得更多資金呢？

作者：廖艾芬

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