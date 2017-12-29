華潤電力(00836-HK)附屬訂立煤産能替代指标協議

華潤電力(00836-HK)公布，于2017年12月29日，山西華潤與太塬華潤訂立煤産能替代指标協議1，以出售其煤産能替代指标1，代價為人民币9000萬元(不含稅)；及華潤聯盛與太塬華潤訂立煤産能替代指标協議2，以出售其煤産能替代指标2，代價為人民币6000萬元(不含稅)。

煤産能替代指标1包括位于山西省古交市的台城煤礦及大雁煤礦的煤産能，年度煤總産能為90萬噸。煤産能替代指标2包括位于山西省呂梁市的趙家溝煤礦的煤産能，年度煤總産能為60萬噸。

公告稱，出售事項屬于集團内部安排的一部分，有關安排為將煤産能替代指标轉讓予公司的建設煤礦，而該等煤礦能夠在更大程度上運用該等指标。太塬華潤由公司間接擁有其24.99%，而該等煤産能替代指标在為太塬華潤的煤礦取得相關監管批準方面尤其重要。公司認為，取得有關批準將可提升煤礦的價值，從而透過其于聯系人的投資而優化集團的資産結構。

據悉，華潤聯盛為公司的間接附屬公司，山西華潤為公司的附屬公司，太塬華潤由華潤股份擁有31%，而華潤股份間接持有公司股份62.94%并為公司的控股股東。

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