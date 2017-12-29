中航國際控股(00161-HK)旗下飛亞達訂特許專櫃框架合同

中航國際控股(00161-HK)公布，於2017年12月28日，天虹商場公司與飛亞達就重續2014年天虹特許專櫃框架合同訂立2017年天虹特許專櫃框架合同。根據2017年天虹特許專櫃框架合同，天虹商場公司同意准許飛亞達於2018年1月1日起至2020年12月31日止三年期間，在深圳、東莞、廈門及南昌等中國境內使用天虹商場部分面積，以設立本身銷售櫃台，銷售飛亞達手錶及國際名錶等產品。

根據2014年天虹特許專櫃框架合同，天虹商場公司同意准許飛亞達於2015年1月1日起至2017年12月31日止三年期間，在深圳、東莞、廈門及南昌等中國境內佔用天虹商場範圍，以設立本身銷售櫃台，銷售飛亞達手錶及國際名錶等產品。

董事認為，2017年天虹特許專櫃框架合同將透過天虹商場於全國各地開設的銷售網絡，增加飛亞達手錶及國際名錶的業務及銷售。天虹商場旗下擁有「天虹」與「君尚」兩大零售品牌，目前在北京、廣東、福建、江西、湖南、江蘇及浙江等中國省市開設了74家分店，飛亞達進駐天虹商場進行飛亞達手錶及國際名錶銷售，將有助於提升飛亞達營業收入，為股東創造更多價值。

公司非全資附屬公司飛亞達由公司擁有37.15%權益，主要業務為製造中高檔名貴手錶及進行手錶奢侈品連鎖銷售，包括研發、設計、製造及銷售自有品牌手錶以及經營名錶連鎖銷售網絡。

天虹商場公司之主要業務為於中國經營百貨商場業務及特許經銷權、食品及家居用品銷售。中航深圳為公司控股股東，持有公司已發行股本約33.93%。天虹商場公司約43.41%股權由中航深圳擁有，故天虹商場公司為公司之關連人士。

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