瑞斯康(01679-HK)斥5億全購北京鴻騰偉通

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瑞斯康集團(01679-HK)公布，落實以5億向獨立第三方收購北京鴻騰偉通全部股權，後者運用其自家技術及知識產權為不同行業設計及實施工業自動化系統及生產管理。賣方TigerResort提出2018年度溢利保證至少5000萬元。 公司指，收購代價的5億元，其中3億元須於完成時以現金支付，另2億元須於2018年6月30日或之前以現金或通過承兌票據方式支付，公司將透過銀行融資、股權、債務工具籌集。倘公司未能於2018年3月31日或之前籌集不少於3億元款項支付首筆付款，訂約各方將不會繼續落實完成；及在訂約各方繼續落實完成的情況下，於2018年6月30日或之前籌集不少於2億元款項支付第二筆付款，公司將向賣方發行本金額2億元票面利率每年8%的兩年期承兌票據，利息須每半年支付一次。為免生疑問，代價將不會以公司首次公開發售所籌集的所得款項淨額撥付。 賣方及其最終實益擁有人各自共同及個別承諾彼等各自於完成後三年內不會從事與鴻騰科技、北京鴻騰偉通、北京鍵鑫創達及北京通用創為實相似或構成競爭的任何業務；及鴻騰科技、北京鴻騰偉通、北京鍵鑫創達及北京通用創為實的核心管理層於完成後三年內不會於其他公司擔任任何職務且不會自鴻騰科技、北京鴻騰偉通、北京鍵鑫創達及北京通用創為實離職。