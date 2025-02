川普2.0來襲 TPCA：地緣政治再啟全球PCB新賽局

‌



為了提升歐洲的 PCB 產業,歐盟於 2024 年 3 月提出 Full European HDI PCB and Assembly Supply Chain for Space and Industrial Segments(簡稱 FOUCSING),寄望為歐盟在太空和工業領域,建立具有競爭力、可持續性與獨立性的 PCB/HDI 及組裝供應鏈,透過技術創新與政策支持,鞏固其市場地位。