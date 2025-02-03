川普2.0來襲 TPCA：地緣政治再啟全球PCB新賽局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-03 15:02

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全球 PCB 產業正經歷深刻變革。美中貿易與科技戰在拜登期間進一步激化，不僅推動歐美加速本土化製造，也促使中、日、台、韓等主要 PCB 產業重新布局東南亞，以分散風險並提升全球市場競爭力。台灣電路板協會 (TPCA) 今 (3) 日指出，川普 2.0 政策可能帶來更多不確定性，如出口限制、技術管控升級及關稅壁壘，將對全球供應鏈構成額外挑戰。

未來，隨著各地區產能逐步釋放，全球 PCB 市場將呈現百花齊放的多元化格局。然而，各地如何在地緣政治壓力下平衡競爭與合作，並應對美國政策可能引發的連鎖反應，將是影響全球 PCB 產業未來發展的關鍵課題。

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TPCA 指出，依 2024 年 ISTI 的數據，美國自台灣進口 PCB 的金額顯著成長，達到 6.1 億美元，占美國總進口額的 28.4%，相較於 2023 年的 21.9% 有明顯提升，突顯出台灣在美國市場的競爭優勢與穩固地位。相較之下，台灣對中國大陸的 PCB 出口受技術管制與政策風險影響，加上大陸製造技術提升，出口占比自 2019 年高峰的 60.4% 大幅下滑至 2023 年的 34.2%。

為因應瞬息萬變的時局，TPCA 多年來已持續關注中日韓 PCB 同業動態，如今在地緣政治下，全球 PCB 聚落分布已產生巨大的變化，2025 年川普 2.0 正式上線，更加牽動美、歐、印度及東南亞的產業政策方向。

TPCA 指出，2024 年美國 PCB 市場規模已達 39.8 億美元，全球市占率 4.9%，排名全球第五。主要產品包括多層板與 HDI 板，應用於國防航太、工業控制及醫療設備等高附加價值市場。美國政府近年透過國防授權法案及晶片與科學法案，推動產業本土化。例如，TTM 公司在紐約州投資設廠以生產 UHDI 板材，滿足軍工需求。然而，美國本土 PCB 產能有限，進口依賴台灣與中國大陸。展望 2025 年，受國防訂單與數據中心需求驅動，美國 PCB 市場預計增長 6.8%。

同時，歐洲 PCB 市場規模在 2024 年約為 21 億美元，占全球市場 2.6%。其中，奧地利 AT&S 公司在高階載板領域表現出色，產品廣泛應用於汽車、半導體及工業控制市場。然而，歐洲面臨高昂的勞動力和能源成本挑戰，俄烏戰爭進一步加劇能源價格波動，限制其產業競爭力。

為了提升歐洲的 PCB 產業，歐盟於 2024 年 3 月提出 Full European HDI PCB and Assembly Supply Chain for Space and Industrial Segments(簡稱 FOUCSING)，寄望為歐盟在太空和工業領域，建立具有競爭力、可持續性與獨立性的 PCB／HDI 及組裝供應鏈，透過技術創新與政策支持，鞏固其市場地位。

TPCA 指出，為推動本土製造業，印度採取對手機與電動車產品課稅等政策，吸引外資設廠，部分中國大陸廠商已逐步在印度設立生產線，若持續發展，相關供應鏈如 PCB 廠商也勢必將隨著終端廠商遷移，但印度製造業仍面臨多重結構性瓶頸，例如基礎設施不足、電力供應不穩、人才短缺及供應鏈高度依賴鄰國等問題，限制了 PCB 產業的發展。

另外，印度雖然對大陸 PCB 產品課徵反傾銷稅，但僅針對 6 層 PCB 產品，也反映出印度本土 PCB 產業尚無法支撐中高階 PCB 製造需求。2024 年，印度 PCB 市場規模僅 1.6 億美元，占全球市場比重 0.2%。因此，如何克服結構性瓶頸，提升產業競爭力，將成為印度政府推動製造業升級的關鍵課題。

全球矚目東南亞 PCB 新聚落即將成形，TPCA 指出，隨著中美貿易戰與科技戰的升溫，東南亞憑藉低成本與東協市場規模，其中尤其以泰國、越南與馬來西亞三國受到全球各國 PCB 指標企業的投資青睞，東南亞將成為 PCB 重要的新生產聚落，也是一個全新戰場。

2024 年泰國 PCB 產值估算為 32.6 億美元，為東南亞最大的 PCB 生產國，早期為日本 PCB 廠的海外生產基地，在地緣政治驅使終端客戶對其供應鏈 China+1 的要求下，泰國政府順勢推出多項投資優惠政策，並依據投資重要性、技術與規模，可享最高 8 年免稅優惠，至今已吸引超過 40 家來自中國大陸與台灣 PCB 廠赴泰投資，預計短期內將成為東南亞最大的 PCB 生產聚落。

全球重要手機、筆電等電子製造中心的越南，早已吸引多家日韓 PCB 廠商如 Nippon Mektron、Meiko 及 SEMCO 投資建廠，TPCA 指出，2024 年越南 PCB 產值約為 28 億美元，居東南亞第二大 PCB 聚落。為進一步強化電子產業鏈，越南推出包括「4 年免稅、9 年減半」在內的多項優惠政策，吸引中國大陸的勝宏、建滔、駿亞及台灣健鼎、志超等企業布局，然而，越南的電力基礎設施過度依賴水力發電，季節性缺電問題嚴重，成為越南亟需解決的挑戰之一。

馬來西亞的 PCB 產業規模雖小，在地緣政治驅動下在全球封測市場中占有 13% 的比重，已然成為全球半導體封測之關鍵樞紐。其 PCB 產業主要集中於載板領域，核心聚落位於檳城和鄰近的居林，包括 AT&S、Ibiden、TTM 及 ASE 等廠商在內的龍頭企業均在此設點。

但由於馬國專注於半導體領域，內需 PCB 供應高度依賴進口。TPCA 指出，為促進 PCB 產業發展，馬來西亞投資發展局針對高科技企業提供高達 5 年、100% 的所得稅減免優惠，吸引精成科 (6191-TW)、明陽電路及 CCL 廠商台光電 (2383-TW) 等企業投資。然而，目前馬來西亞 PCB 產業在材料與設備供應上仍仰賴中國大陸與台灣，未來需要進一步強化基礎設施及供應鏈整合能力。

TPCA 認為，全球新賽局 PCB 產業走向多元競爭格局，PCB 產業的發展格局正隨著地緣政治和產業政策的重組，展現出區域化競爭特色。美歐國家聚焦高附加值產業與自主供應鏈發展，印度則因基建與人才瓶頸，發展潛力尚未完全釋放；而東南亞尚能依託成本優勢和優惠補貼，快速崛起為全球供應鏈重組的最大受益者。