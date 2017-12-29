太平洋實業(00767-HK)擬控股APDIB 後者擁納閩投資銀行牌照

太平洋實業控股(00767-HK)公布，公司與APDIB簽訂合作意向協議，公司即將出資控股Asia Pacific Investment Bank Limited。雙方將在「一帶一路」沿線開展項目合作，努力提升雙方持續發展能力和市場競爭能力，實現資源共享、優勢互補。

Asia Pacific Investment Bank Limited是一家在馬來西亞納閩註冊成立的公司，持有納閩投資銀行牌照，投資範圍包括：投資銀行業務、財富管理業務、固定收益類業務、租賃和保理業務、伊斯蘭金融業務等。公司未來戰略定位為打造亞太區域知名金融品牌，成為各類企業和上市公司股權估值、交易和併購的首選平台，為企業在東南亞發展提供地緣金融服務。該合作意向協議不具備法律約束力。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，APDIB為獨立第三方。該合作意向協議之詳細條款及條件須待訂約方進一步磋商及訂立正式協議後，方可作實。倘若落實正式協議，公司將按上市規則相關規定作出進一步公告。

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