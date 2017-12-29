美股盤後─今年倒數第二交易日 道瓊再創收盤新高 週線可望連六週上漲

今年倒數第二個交易日，道瓊工業平均指數帶動股市上漲，並創新收盤高點。

週四收盤後，道瓊本週可望小幅上揚。分析師說，投資人希望年底能創新高點。預期 2018 年會是不錯的一年。



道瓊工業平均指數收高 63.21 點或 0.26% 至 24837.51。

Nasdaq 指數收高 10.82 點或 0.16% 至 6950.16。

S&P 500 指數收高 4.92 點或 0.18% 至 2687.54。

費城半導體指數收高 2.86 點或 0.23% 至 1266.22。

CNBC 調查了 14 位著名分析師，發現 2017 年，S&P 500 預估中值為 2590 點，較週四價位低了約 3.6%。明年 S&P 500 的預估中值為 2850 點，較週四價位高約 6.1%。S&P 500 今年上漲了近 20%。

本週，成交量清淡。週一為耶誕節假日，美國市場休市。下週一為新年假日，市場亦將休市。

分析師說，場外可能仍有資金，投資人似乎將賣壓延後至一月，目前缺少賣盤。

商品價格 -- 通常被視為全球經濟成長指標 -- 守於近來高點水準。銅價一度上漲逾 1% 至近四年高點。原油僅略低於本過初觸及的 60 美元心理關卡，為二年半高點。

以月為基礎，道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。

若 Nasdaq 本月收高，將為 2017 年 12 個月中，第 11 個月月線上漲。

分析師說，股市是反應美國經濟改善，還有企業獲利轉佳，及信心改善。

經濟數據方面，美國 11 月商品貿易赤字上升至 697 億美元，10 月為 681 億。上週初次申請失業金人數為 24.5 萬人，預估為 24 萬人。

芝加哥 12 月採購經理指數 (PMI) 上升至 67.6，創 2011 年 3 月以來高點。