今年已經翻倍的超級晶片股還能買嗎？12月21日海外脫水研報

不知比特幣如何下跌？這裡有一個多空策略

（香櫞）

1、作為比特幣信託投資基金，GBTC 其總份數為 1868700，單位份數所暗含的比特幣數量為 0.09196847 比特幣。

2、根據最新市場現值，其基金價格已經遠遠超出其所含有比特幣的市價（比特幣現金基礎上溢價約 55%）。

3、預計 GBTC 的合理價格應與比特幣市值掛鈎。可以採取買入比特幣期貨，賣出 GBTC 進行對沖。

4、風險點在於 GBTC 處於場外市場，相對監管較為鬆散，可能存在不確定因素。

香櫞投資策略：買入比特幣期貨賣出 GBTC

今年暴漲之後，明年房屋建築股選什麼？

（JPM）

1、相比於行業或建築商基本面的改善，小摩認為推動住房建築 2017 年強勁表現的關鍵因素是市場的風格輪換及對稅改的樂觀預期。預期 2018 年，基本面將再次回到行業增長的主要動力，目前的估值水平合理的反應了上述利多資訊，預計 2018 年溫和上漲。

2、由於就業水平穩步增長且信貸標準有所放寬，房屋需求將繼續保持穩定，預計 2018 年單戶住宅開工和新屋銷售將增加 10%，房屋價格將溫和上漲 4-5%（2017 年為 6%）。

3、對基本面的良好預期將作為股票的有利支撐。預計 2018 年房屋訂單將增加，毛利率，營業利潤及每股收益將平穩增長。

4、在 2013 年，十年期公債價格上漲 150 個基點導致行業股票在 2 個月內下降了 20%，相比之下，即便預計聯準會 18 年升息 4 次，小摩的研究團隊認為其可能致使 10 年期公債價格在 2018 年底僅上漲 30 個基點，對行業的基本面影響較小，但投資者對升息的擔心可能部分消減對房地產類股的投資熱情。

5、預計稅改為房屋建築商帶來 2018/2019 年 17% 的平均每股收益增長，而抵押貸款利息抵免上限從 100 萬美元下調至 75 萬美元對住房的需求影響較小。

6、2017 年行業經歷了整體的估值擴張，根據稅改對公司的潛在收益影響來調整估值，認為基於 2018 年每股收益 11.8 倍的估值是合理的，而目前的估值水平為 13.8。

小摩投資建議：建議增持：

PHM 目標價：37.5 美元

BZH 目標價：21.5 美元

CCS 目標價：34 美元

WLH 目標價：31.5 美元

今年已經翻倍，美光還能買嗎？

（大摩）

1、 周期上漲繼續強勢，股票仍有 20% 上行空間。儘管 NAND（計算機閃存設備）的價格不斷走低，但由於公司的營收只有 27% 來自 NAND，且 2017 年 DRAM（隨機存取儲存器）的供給量明顯低於 2015 年，預期 2018 年仍不會有供給加速，支撐公司利潤繼續增長。

2、 有關 DRAM 的資本支出仍然處於較低水平。數據顯示，DRAM 的晶圓廠商設備遠低於 2015 年的水平，反映出未來供應增長受到限制，且 DRAM 帶來的 500 億美元的息稅折舊攤銷前利潤中只有 150 億美元用來進行 DRAM 投資。

3、 平面 NAND 到第一代 3D NAND 的戰略轉移導致美光 NAND 第三季毛利率提高了 9%，抵消了 NAND 價格下降的不利影響。且公司已經開始發展具有領先地位的 2 代 3D NAND，預計將導致公司高於行業的增長水平。

4、大摩上調每股盈利水平預期，估計 2018 年的的收入將增加至 284 億美元，毛利率也從之前的估計值 51.5% 上調至 56%。

大摩投資建議：買入

目標價格 55 美元。

強勢銷售數據下，暴雪股價有望反彈

（高盛）

1、截止目前「使命召喚：二戰」在全球的銷售額已經達到 10 億美元，根據歷史經驗估算 4 季度的每股盈利將上漲，2018 有望達到「使命召喚」的銷售旺季。

2、「使命召喚：二戰」是自 2012 年發布的「黑色行動 2」以來銷量最好的「使命召喚」系列，根據 NPD 的數據推測「二戰」的批發量已經達到 1950 萬，超出此前的估計 1800 萬，保持對暴雪 2017 年 4 季度業績的樂觀預期。

3、預計 2018 年每股盈利將達到 2.82 美元，高於之前的估計值 2.57 美元，股價預期會反彈。

高盛投資建議：買入

目標價：73 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』