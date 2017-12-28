佳能明年中高階相機佔比倍增至20%，積極朝汽車相關影像模組發展

數位相機代工廠佳能 (2374) 下午舉行法說會，董事長曾明仁指出，雖然第四季是全年出貨量較低的季度，但明年隨中高階相機佔比倍增至 20%，毛利率也可望進一步攀升。佳能未來也將朝向 360 度相機以及衍伸出的 3C 相關產品，同時也會發展汽車相關影像模組等。由於數位相機產業衰退，佳能近幾年努力轉型，曾明仁指出，現有數位相機仍是公司業績主軸，以今年來看，佔營收比重近 80%。



曾明仁進一步表示，預期明年中低階數位相機整體市場仍持續衰退中，但中高階比較有發展性，這部分是佳能要去突破、發展。



曾明仁指出，佳能明年中低階佔比會降至 60% 以內，中高階比重則由今年 10% 拉升至 20%。



至於以運動型相機或是 360 度環景相機方面，明年有比較大成長性，這塊今年營收佔比低於 10%，明年有機會大幅提升至 20% 以上。



佳能今年整體毛利率維持 12% 左右，曾明仁指出，中低階數位相機毛利率低於 10%，因為成本控制有限，毛利率難以改善，但中高階毛利率則有 12-15%，其他像是 360 度環景相機等，毛利率盼能達到 15% 以上。



針對日本相機大廠尼康 (Nikon)10 月底關閉位於中國大陸江蘇無錫市的工廠，曾明仁指出，以數位相機的設計代工廠商來說，佳能是目前仍持續提升研發的廠商，在中高階相機這塊，也將是唯一能夠繼續支援日本大廠的設計代工廠，尼康的關廠，對佳能中高階相機來說是有利。



曾明仁進一步指出，數位相機整體市場是萎縮，但中高階相機明年仍具有發展性，日本除 Canon 外，其他日廠都不再投入資金。



佳能定位為光機電整合系統廠商，這兩年努力開發系統光學產品，盼能從光學鏡頭設計、整合帶來競爭優勢，曾明仁指出，2018-2019 年包括 360 度環景相機以及衍伸出 3C 相關產品，對佳能有明顯業績貢獻，至於汽車相關影像模組，對台廠有發展空間，也是公司努力發展方向。



針對法人提出，佳能與亞光 (3019) 一樣是數位相機，但是亞光朝車用發展今年業績翻身，曾明仁指出，兩家雖是數位相機業務，但亞光發展以光學零件及技術為主，包括模造玻璃及混頭鏡頭，佳能偏向系統發展，但這塊需要掌握光學元件鏡頭，佳能在轉型需求與產業垂直整合的因素下，轉投資一品光學，持股約達 53%，近年亦攻車載鏡頭市場，佳能提供整體解決方案，可望成為佳能業績成長新動能。