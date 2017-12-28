錠嵂保經招募出絕招 打造媲美Running Man實境秀 拚增員翻倍

歲末年終，各保險業者開始規劃明 (2018) 年的增員計畫，錠嵂保經使出大絕，找來香港 TVB 合作，擬於明 (2018) 年 3 月推出保險競賽相關「實境秀」節目，希望透過素人海選，打造媲美 Running Man 的實境競賽節目，藉此增員，目標增員上千人至翻倍。

錠嵂保經近年大打行銷牌，從 2013 年邀請謝金燕擔任代言人開始，錠嵂展開了一系列與民眾溝通宣傳，還曾拍偶像劇《我的 30 定律》，錠嵂保經新媒體事務部經理蔡明達表示，這些企劃已讓錠嵂的聲量、品牌形象漸漸打響名氣，他舉例，有不少新進業務員就是看了偶像劇，進而進入公司工作。

有別於之前衝品牌形象的行銷，蔡明達表示，下一階段希望擴大業務大軍，明年錠嵂將推出一個實境秀節目，透過類似 Running Man、誰是接班人的競賽手法，最重要的是徵選「素人」參加節目，獲得冠軍者還可獲得百萬元獎金。

蔡明達進一步表示，此實境秀節目不但祭出高額獎金，還大手筆找來香港 TVB 製作，節目名稱定為《誰是 CEO》，還找來知名藝人謝祖武擔任主持人，會先規劃 4 集的明星示範賽，後面 8 集就是素人挑戰賽，透過海選選出 20 名素人參賽，節目內容將擬定保險業務員所需 12 項 DNA 作為挑戰闖關項目，節目規劃於 Youtube、錠嵂粉絲專頁、香港 TVB 的大大平台 APP 播出。

蔡明達表示，只要不是錠嵂保經公司的員工、年滿 20 歲都可以參加，甚至有同業要報名都可以，且得到冠軍不會「規定」一定要加入錠嵂，但是他說「這個節目就像已經把魚從大海都導向池子裡，可以從中發掘有興趣、有潛力的夥伴。」

錠嵂總經理趙惠仙表示，錠嵂保經不吝惜給予業務員很多資源，在 2017 年積極發展數位化，在新年來臨前，完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統，命名「i 鵲寶智能客服」，可以幫助業務員能隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助。

趙惠仙進一步表示，保險經紀人公司最大的特色就是集結各家保險公司的保險商品，所以商品眾多，條款複雜度高。以往業務同仁在搜尋、篩選相對應的商品條款時，可能需要花上 10-20 分鐘甚至更久的時間，而「i 鵲寶」可透過反問式及關聯引導，在 10 秒內回覆最精準的資料，大幅縮減業務同仁在資料查詢比對的時間，同時「i 鵲寶」24 小時服務不間斷，不論何時都能得到即時回覆，幫助業務同仁解決問題。

談到增員目標，蔡明達指出，錠嵂保經目前業務人數 3000 人，定著率超過 6 成，平均年齡在 25-35 歲，且年紀輕輕就年薪百萬的業務人員很多，他舉例：「在錠嵂年紀最輕的年薪百萬同仁只有 22 歲。」鎖定這樣的年齡層所以發想出以網路平台為基地的實境秀節目，希望可以藉此增員，目前錠嵂每年平均增員 6、7 百人，明年增員目標上千人，更希望透過實境秀節目的發酵傳播，最好可以增員翻倍。