中華郵政VISA金融卡明起可行動刷卡 估360萬名儲戶受惠

中華郵政今 (28) 日宣布，為了提供儲戶更多元的行動支付服務，將於明 (29) 日起開辦「郵政 HCE 手機 VISA 卡」發卡服務，為台灣第 1 家於「台灣 Pay 行動支付」APP 提供「VISA 金融卡」服務的金融機構，估全台 360 萬郵政 VISA 金融卡儲戶受惠。

中華郵政表示，只要持有 Android5.0 以上作業系統，且具備 NFC 功能的智慧型手機，下載「台灣 Pay 行動支付」APP 完成註冊，免更換 NFC SIM 卡，即可申請「郵政 HCE 手機 VISA 卡」服務，將實體「郵政 VISA 金融卡卡號」轉換為「HCE 手機 VISA 卡」，並於全球設有感應式刷卡機的 VISA 實體特約商店，透過手機感應，完成支付。

根據台灣行動支付公司統計，目前全球 VISA 實體特約商店中，總共有 260 萬台感應式刷卡機，台灣則占了 16 萬台，包括百貨公司、四大超商、賣場以及美妝店等都可使用行動支付。

中華郵政表示，繼 2015 年提供「行動 VISA 卡」及「行動金融卡」服務後，今年再推出具感應式消費功能的「郵政 HCE 手機 VISA 卡」，未來規劃將新增可轉帳、繳費 (稅) 的「台灣 Pay 金融卡」。