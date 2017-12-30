2018年的3D感測黑馬

【撰文／王榮旭】

蘋果 iphone X 銷售不如預期，傳蘋果將下調 2018 年首季銷售量預估，訂單大砍 4 成，幅度超過市場預期，大立光 (3008) 已經跌回今年起漲點，似乎還不見止跌，鴻海 (2317)、可成 (2474) 及台郡 (6269) 也出現破線走勢，不少人等待股價落底，但通常等到的也只是短線反彈，2017 年已經要過去，眼光應該放在 2018 年有哪些商機會爆發，這次 iX 銷售之所以如此不振，主要潛在的蘋果換機用戶等待明年蘋果全系列手機加入 3D 感測，明年如果搭載 3D 感測的機款從 1 款變為 3 款，搭載 3D 感測的 iphone 售價勢必比現在的 iX 低很多，真正的換機潮會在明年下半年爆發，而真正商機巨大的是 3D 感測。

2018 年才是 3D 感測元年

2018 年光蘋果手機對 3D 感測需求量會從 5000 萬顆爆增到 2 億顆以上，如果前後鏡頭都搭載 3D 感測模組，以做為擴增實境 (AR) 之用，需求量就再翻倍，這還沒計入三星及華為等非蘋陣營高階機款將全面跟進搭載 3D 感測的需求，所以從發射端繞射元件台積電 (2330) 及精材 (3374)，VCSEL 晶片代工穩懋 (3105) 及封裝同欣電 (6271)，一直到未來可能成為替代供應商的 VECSEL 磊晶全新 (2455) 及代工宏捷科 (8086)，這些股票今年都大漲一波，拉回修正難免，切入 3D 感測技術有成的華晶科 (3059) 及鈺創 (5351)，在這波修正行情中逆勢突圍，今年沒漲到，明年可能是黑馬。

來源：《萬寶週刊》 1261 期

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