〈房產〉願意花多少錢買台北市房屋？民眾買房意願金額升至1577 萬元

在今年的全台房屋買賣移轉棟數可望脫離去年的 24.5 萬棟的谷底區同時，房仲業者認為， 2018 年交易量可望延續今年第 4 季的正向氣氛，再向上成長成長 5-10% 並挑戰 30 萬棟，但市場可能出現「量增價疲」的格局。中信房屋副總經理劉天仁今 (27) 日指出，2018 房市可預見「春燕來了」。民眾購屋意願提升可見一斑，其中，台北市的預計購屋價位，較上季大增 206 萬元，來到 1577 萬元。

中信房屋副總經理劉天仁今 (27) 日則指出，目前可以確定全台房地產市場已經觸底，但仍需要一段時間的盤整期才能完成築底。雖然買賣移轉棟數已經逐漸回升，推估在 2018 年有機會挑戰 30 萬棟，2018 年的房地產市場仍是量增、價疲的局面。

中信房屋今天發表第 4 季的「宅指數」報告，由該公司委託創市際市場研究顧問公司調查結果，第 4 季民眾的經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數，均較上季增加；而且，不動產已連續 5 季超越現金，穩坐抗跌保值第一名，「2 年內有購屋計畫」的受訪者較上季增加 4.7%、預計購屋價位較上季 952 萬元增加，來到 1001 萬元，預計自備款金額平均在 403 萬元，較上季 370 萬元增加。

其中，在台北市的預計購屋價位，也較上季大增 206 萬元，來到 1577 萬元。

劉天仁表示，調查結果顯示，在政經情勢動盪的狀況下，民眾仍然認可不動產是抗跌保值的首選，並且對於增加購屋預算及自備款有心理準備，同時兩年內有購屋計畫的比例也增加，而且買賣移轉棟數的表現也遠比去年好，再加上 2018 年將有年底縣市長選舉，預期將有活絡地方發展與產業的利多出爐，2018 房市可預見「春燕來了」。

劉天仁表示，1-11 月的全台買賣移轉棟數為 24.09 萬戶戶， 12 月預估為 2.53 萬戶，加總之後，已經超過 2016 年全年的 24.5 萬戶，因此今年的房市交易量，已經比去年來得多，2017 年第 2 季已觸底明確，這些數據都在說明，房市已逐漸擺脫谷底的低迷氣氛，無論是首購族或換屋族，如果還是盲目地認為房市會再壞下去，恐怕會錯過在相對低點進場的好時機。

值得留意的是，中信房屋本季宅指數調查促購因素顯示，「銀行降低貸款利率」、「物件有增值 / 轉手空間」與「銀行提高貸款成數」，為較上季增加較多的促進購買因素，其中兩項與銀行貸款有關，劉天仁表示，正巧時值中央政府尋覓下一任的央行總裁接任人選，此際，民眾對於房貸的貸款利率與成數的期待高漲，這兩項因素會不會變成房市黑天鵝，將繫於未來的央行總裁之手。