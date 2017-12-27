〈大立光頻破底〉今大跌近5%今年漲幅全被吃光 分析師：尚未見止跌跡象

股王大立光 (3008-TW) 今 (27) 日以盤中的次低點 3805 元作收，等於今大立光今年以來的漲幅已全部被吃光，證券分析師黃漢成指出，這一波大立光跌勢又急又猛，目前個股跌勢尚未見止跌跡象，預估大立光最好的走勢是在 3800 元附近尋求短線支撐並築底，但短時間尋求股價能出現「V 型反轉」向上的機會並不大。

大立光股價今天早盤 4005 元，盤中最高達 4060 元，最低則在 3800 元，終場以 3805 元作收，下跌 195 元或 4.88% ，市場成交量為 833 張，高過昨日的成交量 659 張。

同時，大立光今天的收盤價 3805 元，也等於回到今年 1 月 3 日開盤價，2017 年以來大立光的漲幅，到今天收盤已全部被吃光。同時，大立光股價在今年自 8 月 25 日歷史高點 6075 元下跌到今天收盤價的 3805 元，股價跌幅也達到 37.36%。

證券分析師黃漢成指出，市場對大立光 12 月營收表現保守看淡，由於營收將較 11 月下滑，但是本波段的股價跌勢又急又猛，目前跌勢尚未見到有止跌的跡象。預估大立光最好走勢是在 3800 元附近尋求短線支撐並築底，唯短時間內股價出現「V 型反轉」向上的機會不大。

證券分析張陳浩表示，屬蘋果供應鏈並在手機光學元件市場具有高市占率的大立光，基本面上出現極多雜音，包括蘋果新世代機種手機銷售傳出下滑、以玻璃、塑膠混合的手機鏡頭可能取代大立光的全塑膠鏡片鏡頭，而在手機鏡頭上來自其他競爭者的強力挑戰等；在市場賣壓湧現同時，目前大立光股價並沒有看到止跌的信號出現。

黃湊成指出，在明年於 1 季的市場淡季中，大立光的營收將出現季節性的調整，即使大立光在光學元件市場有強大的競爭優勢，判斷在時間上的轉折點，預期明年 3 月起大立光營收開始重回成長走勢，股價才可見到中線反彈。

今天盤中受到大立光走勢疲弱的影響，包括玉晶光 (3406-TW)、亞光 (3019-TW)、華晶科 (3059-TW) 股價都以下跌作收，其中並以華晶科收盤下跌 2.47% 的跌幅最重、玉晶光收盤下跌 1 元或 0.38%，收盤價報 264 元，亞光收盤下跌 0.3 元或 0.32%，收盤價報 94.6 元。

大立光 11 月營收達 56.16 億元創 24 個月來新高，年增 7.84%，月增 0.05%，累計前 11 月營收 482.6 億元，年增 12.48%，已接近去年全年 483.52 億元。大立光預估， 12 月營收將較 11 月下滑。

大立光已公布第 3 季單季營收 149.18 億元，毛利率 67.9%，稅後純益 77.69 億元，每股稅後純益 57.93 元；累計前 3 季營收 370.39 億元，年增率 14%，毛利率 68.3%，稅後純益 173.68 億元，年增率 21.6%，每股純益 129.48 元。