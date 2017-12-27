鴻海落底了？外資中止連23賣超 三大法人買超36億元

台股今 (27) 日在國巨晶片電阻漲價及美國將公布基礎建設計畫消息下，被動元件族群由大毅漲停領軍，塑化、造紙及鋼鐵族群也聯手強攻，終場上漲 64.76 點，以 10486.67 點作收。三大法人則同步買超，外資買超 32.68 億元，投信買超 0.16 億元，自營商買超 3.66 億元，合計買超 36.51 億元；值得注意的是，連遭外資賣超 23 天的鴻海，今天終於見到外資轉買。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資加碼多單 5392 口，淨部位多單回升到 48815 口；投信加碼空單 352 口，淨部位空單來到 35116 口；自營商加碼空單 974 口，淨部位空單續升到 7086 口，合計三大法人加碼多單 4066 口，淨部位多單為 6613 口。

外資今天終於又轉為買超，值得注意的是，已經連續遭外資賣超 23 天的鴻海，今天總算是見到外資轉買，也險些繼續追上史上最長的連 25 天賣超紀錄。

不過相較之下，台積電及大立光則是外資持續提款的標的，其中台積電遭外資聯 2 天賣超，大立光也中止了連續 3 天的買超。

至於金融股也見到外資買盤回流，新光金又躍居外資買超首位，其他包括中信金、國泰金、開發金、玉山金、兆豐金、華南金、第一金、合庫金、元大金、國票金等也均獲買超。

ETF 部分，外資連續 8 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 10 天買超，同時買超張數達 2.3 萬張，創 1 個月來新高。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 17275 張，第 2 名大同，買超 14179 張，第 3 名國喬，買超 12294 張，第 4 名中信金，買超 8298 張，第 5 名鴻海，買超 5449 張。6 到 10 名依序為，燿華，買超 4986 張；中鴻，買超 4598 張；群創，買超 4266 張；台達化，買超 3940 張；國泰金，買超 3659 張。

外資集中市場賣超第 1 名台聚，賣超張數 40695 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 8020 張，第 3 名彩晶，賣超 6622 張，第 4 名友達，賣超 4907 張，第 5 名台積電，賣超 4265 張。6 到 10 名依序為，中鋼，賣超 3997 張；欣興，賣超 2263 張；富邦上証正 2，賣超 2078 張；國泰中國 A50 正 2，賣超 2048 張；台泥，賣超 1925 張。

法人表示，外資今天終於又出現較大金額的買超，尤其正當外資處於休假期，加上鴻海也中止了連續 23 天的賣超，更是讓人聯想，是否外資心態已經翻多，不過因為接下來還有 3 天連假，如果收假之後，外資還能持續維持買超，才能斷定外資應該已經由空翻多。