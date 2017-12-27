紫光(00365-HK)：舉牌聯想(03396-HK)基於財務考慮，暫不考慮戰略投資

近日，紫光集團旗下紫光控股(00365-HK)發公告稱，該公司於12月19日至22日合計增持聯想控股(03396-HK)451萬股，占後者流通股超過5%，紫光為此耗資約為1.354億港元（不含交易成本）。

聯想控股隨即走出一波驚人漲幅：截止12月26日港股收盤，聯想控股報收31.70港元，十日內漲幅50.95%。這同時也引發業界對紫光意圖的猜測。

12月26日，紫光集團董事長趙偉國回覆《財經》記者稱，舉牌聯想首先是基於財務考慮，“我們認為聯想控股被低估了，至於戰略投資方面，目前還沒有考慮。”

趙偉國表示，“我們（紫光）認為聯想控股的董事會和管理層都很優秀，目前沒有申請董事會席位的想法。”目前，紫光控股已經成為聯想控股第5大股東，前四位股東均是聯想控股發起人。依照聯想控股的公司章程，紫光控股已經有資格申請董事會席位。

聯想控股也第一時間回覆《財經》記者稱：“聯想控股始終保持與市場的積極溝通，並且歡迎認可聯想控股品牌與價值的市場投資者成為我們的股東。目前公司各項業務運營正常，基本面保持穩定。”

目前僅財務投資，暫無戰略合作舉措

聯想控股是一家大型投資控股集團，投資主要聚焦在IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地產以及化工與能源材料六大板塊。

自2015年6月登陸港股，聯想控股的股價便從發行價42.98港元一路下跌，到12月18日，即紫光舉牌聯想前一天，其股價報收23.30港元（每股凈資產為25.78港元），絕緣於最近一波港股大牛市。

但在紫光控股眼中，聯想控股卻是一塊長期被低估，沒有被市場理解的價值窪地。紫光認為，聯想控股的股價嚴重受制於聯想集團的業務表現，一般投資人對聯想控股的價值認知也依賴於聯想集團。

聯想集團是聯想控股最為知名的子公司，數據顯示，聯想集團為聯想控股提供了將近94%的銷售收入。

但自上市以後，聯想集團對聯想控股的凈利潤貢獻逐步弱化。2014財年，聯想集團貢獻的凈利潤占聯想控股的40.9%，是其主要的業績支柱，到2016年，這一數字已降低到27.5%，到今年中報，其凈利潤占比更降低到不足1%。

因為聯想集團與紫光集團在企業信息服務、IT制造業、移動設備等領域有較大合作空間，外界猜測雙方在戰略合作上的舉動。

對於這一說法，趙偉國向《財經》記者表示，那是一種比較籠統的考量，目前還沒有具體的舉措，以後如果有，會按照上市公司的有關信息披露要求，及時披露。

聯想控股的發展戰略是“戰略投資”與“財務投資”並駕齊驅。聯想控股董事長柳傳志曾公開表示，市場並不理解聯想控股的業務，仍然停留於從事IT業務的聯想集團。他還強調了聯想控股不會減持聯想集團，將積極布局，加強戰略投資，以平衡發展和減輕聯想集團所產生的影響。

聯想控股戰略投資的神州租車已於2014年在港股上市，拉卡拉支付正處於創業板的申報階段，正奇金融、聯泓集團、佳沃集團等附屬公司從財務指標上已符合境內外上市標準。按港交所規定，聯想控股旗下公司在母公司上市三年後，即可分拆上市，該約束期將於2018年6月到期。

正奇、聯鴻與佳沃分別隸屬於聯想控股戰略投資業務下的金融服務、新材料和農業與食品板塊。

紫光認為，聯想戰略投資與財務投資雙輪驅動的業務模式正逐步發力，投資企業逐漸開花結果，這些都將陸續化作豐厚的投資回報。

繼續大手筆投資，再次入股中芯國際

就在對聯想控股完成“掃貨”的最後一天，紫光再次舉牌中芯國際。該公司12月22日晚公告，當日買入415.85萬股中芯國際，總代價為4937萬港元（不包括交易成本），購入均價為11.87港元（不包括交易成本），目前紫光控股累計購入中芯國際的比例已超過5%。

換言之，12月19日至12月22日這四天，紫光控股共耗資近2億港元用於資本運作。

作為清華大學旗下的高科技企業，紫光集團形成了以集成電路為主導，從“芯”到“雲”的高科技產業生態鏈，目前它已成長為中國最大的綜合性集成電路企業，全球第三大手機芯片企業。此外，紫光集團在企業級IT服務細分領域排名中國第一、世界第二。

紫光集團的快速崛起與其頻頻發起大手筆並購密不可分，此前，紫光集團18.7億美元買下展訊、9.07億美元收購銳迪科、25億美元控股新華三，6億美元拿下半導體封測企業台灣力成25%股份。趙偉國因此在業界有“並購狂人”之稱。

趙偉國還曾公開表示，未來要做3000億元產業投資和並購基金，芯片業務總產值進入世界前三，成為世界級的芯片巨頭。

紫光控股是紫光集團在海外的主要投融資及資本運作平台。在舉牌聯想控股之前，該公司已經投資了一系列在港上市的知名高科技公司，如國微技術、國美金融科技、國電科環、中興通訊、金山軟件、騰訊控股等。

紫光控股2017年中報顯示，2017年上半年，投資整體浮盈為578萬港元。

本文作者周源、劉以秦，來源於《財經》，原文標題《紫光董事長回應為何大舉投資聯想控股》。

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