證交所准了！通過金興精密、虎山等4家上市申請案
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 19:59
證交所今 (26) 日召開董事會，會中通過 4 家公司申請第一上市案，分別為金興精密 (7732-TW)、虎山 (7736-TW)、青松健康 (6931-TW)、華勝 - KY (2248-TW)，將再陳報主管機關。
金興精密主要業務為研發、生產及銷售車用散熱系統的風扇、馬達及鼓風機，負責人為董事長施春景。金興精密實收資本額 6 億元，今年前三季合併稅後純益 1.26 億元，每股稅後純益 (EPS) 2.1 元。
虎山實業負責人為董事長兼總經理陳映志，主要產品包括車門把手、車用鏡頭及雷達、其他等，實收資本額 6.87 億元，今年前三季稅後純益 3.39 億元，每股稅後純益 (EPS) 4.94 元。
青松健康申請上市資本額 6.52 億元，主要業務為長期照顧服務，董事長為陳謀，總經理為周孟賢。今年前三季稅後純益 2636.7 萬元，每股稅後純益 (EPS) 0.44 元。
華勝汽車電子在中國市場長期深耕各大品牌車商供應鏈有成，尤其是新能源車，產品體系涵蓋上千種規格，包括內飾氛圍燈系列、迎賓踏板、LED 光電系列、內外飾系列和改裝車系列，主要客戶為蔚來汽車、理想、通用、豐田、奇瑞、長城汽車等車廠。今年前三季稅後純益 1.97 億元，每股稅後純益 (EPS) 4.68 元。
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