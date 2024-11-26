證交所准了！通過金興精密、虎山等4家上市申請案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 19:59

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金興精密主要業務為研發、生產及銷售車用散熱系統的風扇、馬達及鼓風機，負責人為董事長施春景。金興精密實收資本額 6 億元，今年前三季合併稅後純益 1.26 億元，每股稅後純益 (EPS) 2.1 元。

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虎山實業負責人為董事長兼總經理陳映志，主要產品包括車門把手、車用鏡頭及雷達、其他等，實收資本額 6.87 億元，今年前三季稅後純益 3.39 億元，每股稅後純益 (EPS) 4.94 元。

青松健康申請上市資本額 6.52 億元，主要業務為長期照顧服務，董事長為陳謀，總經理為周孟賢。今年前三季稅後純益 2636.7 萬元，每股稅後純益 (EPS) 0.44 元。