法拉第未來高管悄然訪華 或代表賈躍亭掃清國內生產障礙

第一財經記者昨日從內部人士處獲得消息，法拉第未來(Faraday Future，下稱“FF”)已經確認獲得了來自香港財團的一筆融資，融資規模超過10億美元，不過具體金額尚未公布。此外，賈躍亭仍然是FF的主要出資人以及核心創始人。

獲得這筆融資後，FF將步入戰略的第二階段——啟動量產計劃。率先實現量產的是FF91車型，這也是FF目前公布的唯一一款高端量產車。上述知情人士還告訴第一財經記者：“10億美元能夠確保公司將首批量產車帶入市場，在美國和中國兩地銷售，考慮到FF在中國和美國都設有工廠。”

另據第一財經記者獨家獲得的消息，FF負責工程和研發的副總裁Nick Sampson日前啟程前往中國，他將去香港以及另外幾個中國城市，不過未透露具體的城市。

Sampson此次到訪中國很有可能是代表賈躍亭來推進中國生產的進程，但具體的行程安排目前也處於保密。根據《證券時報》12月25日報道，樂視汽車在日前召開的全員大會上宣布，已經將樂視汽車並入FF。這意味著FF能夠利用樂視汽車位於浙江德清的工廠進行中國的量產計劃。

FF和樂視汽車雖然都是賈躍亭投資，但兩家公司在資本層面相互獨立，僅共享技術平台等資源。FF的前員工透露，FF更像是樂視(LeEco)的子公司，而且還承擔了為樂視汽車(LeSEE)開發技術的任務。不過伴隨著樂視汽車負責人倪凱今年早些時候的離職，樂視汽車在很長一段時間裏銷聲匿跡。樂視位於浙江德清的工廠也已荒草叢生。

在美國，FF的量產計劃也一度遭遇擱淺。今年7月11日，FF宣布重大戰略調整，關閉此前在內華達州投資的10億美元工廠，稱將遷往新址。隨後的8月5日，FF正式揭幕了其位於加州漢福德(Hanford)的FF 91高端工廠。不過新工廠成立4個月來，並未取得任何有關生產的實質性進展。本月初，有媒體報道稱，法拉第未來加州工廠只有一台設備在運作，只有一人在打理。造成生產計劃擱置的原因就是缺錢。

為此，賈躍亭今年最大的目標就是為FF盡快融得資金，以改變目前的現狀，維持公司生產和運營的正常運作。Nick Sampson向第一財經記者表示：“未來幾年全球汽車市場將經歷天翻地覆的變化。FF的目前處於行業最領先的地位，能夠把這些機遇盡快通過資本註入來實現。”

Sampson表示，FF已經擁有自己的可變平台生產架構(VPA)，能夠基於一個平台開發不同種類的車型，這將極大地節省投資成本。

按照賈躍亭此前的計劃，FF每年不同車型的產量目標將達到15萬輛。根據FF財務團隊制定的投資預算，如果要達到這一產量目標，將至少需要30億美元的投資。這距離目前的10億美元投資仍然相去甚遠。

不過，拿到融資能夠幫助FF緩解燃眉之急。目前FF已經債台高築，賈躍亭個人對公司的投資在2016年年中時暫停後，2017年早期承諾兌現的10億美元的可轉債業務至今僅兌現了4億美元，這意味著如果FF今年年底前拿不到融資，那麽這筆債務就將變成FF的應付債務。

FF前員工曾向媒體爆料公司混亂的財務狀況，稱公司的財務主要由賈躍亭和另一位華人副總裁Deng Chaoying管理。一些員工稱，這兩個人的權力比任何財務總監的都要大。

第一財經記者查閱Deng Chaoying在領英上的履歷顯示，她目前的職位是FF的行政副總裁。此前她是一名電影制片人，並沒有任何汽車行業的背景。FF前CFO Stefan Krause已經於今年10月宣布離職。據了解，Krause在離職前曾要求FF開除Deng Chaoying。

離職不到兩個月的Krause目前已經獨立門戶成立新公司。Krause向第一財經記者證實目前自己仍在洛杉磯，並註冊了一家名為“EVELOZCity”的電動車公司，致力於開發移動車聯網解決方案。

來源: 一財網

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