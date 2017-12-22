MI能源(01555-HK)4.29億購吉林省油資產

MI能源(01555-HK)公布，12月21日，公司的全資附屬公司MIEInternationalResourcesLimited與澳大利亞環球石油公司訂立買賣協議，據此，MIE以現金5500萬美元(約4.29億港元)收購大安油田及莫里青油田所屬產品分成合同下外國合同方10%的參與權益及責任，即外國參與權益(受限於產品分成合同條文)。

於交割時，集團將擁有大安油田產品分成合同下外國合同方全部的參與權益及責任。大安油田位於吉林省，為集團於中國的最高產油田。大安油田位於中國吉林省，為集團於中國的最高產油田。

位於吉林省的大安油田為集團於中國的最高產油田，貢獻集團2016年原油總產量約56.1%。集團目前擁有大安油田產品分成合同下外國合同方90%的參與權益及責任。鑑於中國能源消耗量持續上升，故中國的石油需求維持強勁平穩。集團深信合併大安油田產品分成合同的外國合同方參與權益將會產生收益增長的潛力。於交割後，集團將全權擁有(其中包括)大安油田產品分成合同下外國合同方100%的參與權益及責任，預期將透過石油生產為集團帶來額外收益。

於本公告日期，集團已出售RiyadhEnergyLimited全部已發行股本，RiyadhEnergyLimited持有涵蓋吉林油田內莫里青油田的產品分成合同下外國合同方90%的參與權益及責任。此外，集團擁有貫穿加拿大西部地區多元化生產、資源及基建的油氣資產以及位於美國的Niobrara頁岩油氣資產的作業權益。集團亦通過聯營企業形式參與位於哈薩克斯坦共和國、加拿大和中國南海北部地區的勘探、開發及生產石油資產。

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