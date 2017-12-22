華融投資(02277-HK)與深圳市贏時通訂融資租賃安排

華融投資股份(02277-HK)公布，於12月21日，公司的間接全資附屬公司作為出租人、承租人深圳市贏時通汽車服務，及擔保人訂立授信框架協議，據此出租人同意向承租人購買若干汽車(即租賃資產)，代價總額不超過1.5億人民幣(約1.74億港元)，此後，出租人同意將有關租賃資產租回予承租人，租期自購買有關租賃資產日期起為期三年，以換取估計租賃付款總額約1.73億人民幣(約2.01億港元)。

公司指，訂立該等協議的原因及裨益，是中國汽車金融及相關服務行業增長迅速，發展前景廣闊。承租人具有豐富的汽車行業經驗及相關資源。透過本集團的財政資源，董事會期望出租人與承租人的合作可產生協同效應及共同利益。董事會更相信，藉訂立授信框架協議及該等協議，本公司亦將把握汽車租賃行業的投資機會以及該等協議下擬進行的交易中的潛在投資回報並為集團帶來穩定收入。經考慮上文所述，董事認為，授信框架協議下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，而授信框架協議所載的條款屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

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