香港教育(01082-HK)：康宏環球(01019-HK)終止對附屬法律行動

香港教育國際(01082-HK)公布，根據香港高等法院原訟法庭於2017年12月20日發出的同意令，於原告人及被告人同意下頒令終止針對被告人的法律行動；及並無就法律行動的訟費頒令。

香港教育國際於12月19日公布，公司的全資附屬公司Fastek Investments Limited接獲康宏環球控股(01019-HK)(第一原告)、康宏財務(第二原告)及康證(第三原告)於香港高等法院原訟法庭發出的針對(包括其他被告)Fastek(作為其中一名被告)的傳訊令狀連同申索陳述書。

根據該令狀隨附的申索陳述書，第一原告尋求(其中包括)針對聲稱獨立承配人就取消配發不當配發股份的頒令；第二原告及第三原告尋求(其中包括)撤銷循環融資額度的頒令；及該等原告尋求針對所有被告的(a)一般或特別損害賠償；(b)利息；(c)訟費；(d)進一步及╱或其他寬免

根據該令狀隨附的申索陳述書，Fastek名列為其中一名聲稱獨立承配人(即第一原告於2015年10月進行之股份配售事項的承配人)及已獲配發若干不當配發股份(即第一原告於2015年10月進行之配售事項中配發的股份)，且Fastek已獲授若干循環融資額度(即第三原告授出的若干孖展融資)。

於本公佈日期，Fastek及集團其他成員公司並無任何結欠第三原告的尚未償還孖展融資餘額，而Fastek持有第一原告的3.48億股股份。公司正在就訴訟尋求法律意見。公司將於適當時候透過作出進一步公佈以知會公司股東及潛在投資者有關訴訟的任何進一步重大進展。

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