〈鉅亨觀點〉高啟全加入二年後.. 清華紫光的王朝崛起與未來困境

自 2014 年至今，中國政府與企業進軍「半導體行業」的野心與動作頻頻，各間知名企業一一竄起，如靠著 MCU 和 Nor Flash 立足的兆易創新、以比特幣挖礦電腦 ASIC 晶片和 AI 晶片聞名的比特大陸，都是領域上的翹楚。

但若要從中國半導體界選出最典型的代表，恐怕非中國半導體國家隊之一的「清華紫光」莫屬。

清華紫光集團前身名為清華大學科技開發公司，隨後紫光經歷了一系列的增資與引入外部股東，漸漸發展成現在「紫光王朝」的雛型，而紫光過去在發展半導體的戰略上，主要是依靠著「海外併購」的方式，快速取得半導體技術與量產規模。

本文將為大家介紹，清華紫光集團在過去數年中，在半導體 IC 設計與記憶體領域之「戰略佈局」和「未來困境」：

1. 收購展訊：

紫光在 2013 年收購展訊通信，為紫光進軍 IC 晶片產業開出第一記響亮禮砲：

2013 年底，紫光宣布以 17 億美元收購在美國掛牌的 IC 設計廠展訊通信，展訊主要業務與技術特長是 IC 設計、無線寬頻技術、信號處理技術、軟體開發等，產品包括 Modem 晶片、多媒體晶片、射頻晶片、軟體應用平台等。

紫光之所以收購展訊，主要是為了成為自主的手機晶片供應商，以打破國外巨頭的壟斷網，而紫光在收購了展訊之後，紫光不僅因此進入了 IC 設計的大門，在隨後的數年中，受惠於全球智慧型手機世代的崛起，作為全球為數不多的 SoC 供應商之一，展訊在當中也受益不少。

2. 收購銳迪科：

在併購下展訊的隔一年，紫光董事長趙偉國再度出手以 9.07 億美元的金額，收購功率放大器、藍芽和 FM 晶片廠銳迪科 (RDA)，銳迪科主要從事射頻 IC 設計、開發、製造、銷售，並提供相關技術諮詢和服務。

紫光集團將銳迪科納入麾下之後，當時市場一度熱傳，紫光可能將展訊與銳迪科合併，但最後紫光是決定兩間公司「合而不併」，整合為紫光展銳，但將展訊與銳迪科的市場取向與研發方向，作出分類。

市場人士解讀，紫光收購銳迪科，主要是考量到在未來多模多頻的前景下，如何提供集成化供應鏈管理，以降低後端手機設計的設計難度，這在「精簡成本」上有著很重要的作用。

如目前的 IC 設計大廠領頭羊高通 (Qualcomm)、聯發科 (MediaTek)，本身都是有著緊密的前端合作夥伴，如高通的合作夥伴為 RF360，聯發科則是絡達科技 (Airoha)。

至此，中國紫光集團已躍升成為中國 IC 設計龍頭。

3. 進攻 DRAM：

紫光在收購進展訊和銳迪科之後，更深度進攻半導體領域的腳步並未停歇，2016 年三月，紫光董事長趙偉國即再次宣布，紫光已備妥 300 億美元銀彈，要打造中國第一個世界級的半導體巨擘，執行向泛 IT、移動網路、雲端運算、雲端服務、記憶體等核心領域，作集中發展戰略。

2016 年七月，紫光宣布收購武漢新芯多數股權，並成立了現在的長江存儲，而在發展長江存儲的策略上，紫光則早在 2015 年底就延攬了台灣 DRAM 教父、前華亞科董事長高啟全，當時為台灣半導體業內丟下一顆震耳欲聾的震撼彈。

高啟全目前為長江存儲的執行董事、代理董事長，帶領紫光集團在本月初宣布，長江集團最新的 NAND Flash 記憶體：32 層 64D NAND 晶片將於明年量產，帶領紫光在記憶體領域上獲得巨大突破。

而面對三星在記憶體領域上的巨大競爭壓力，高啟全在今年中旬時也再向美商記憶體大廠美光科技 (Micron) 喊話合作，高啟全認為，無論是 DRAM 或是 3D NAND 技術，長江存儲最好的合作夥伴都是美光，可惜的是，現在中、美雙方的政治氛圍不對。

美光近一年來全球 DRAM 市占率從 28% 掉到 18%，高啟全表示，若美光不與長江存儲聯手對抗三星，恐怕未來只會更辛苦。

4. 放眼物聯網世界：

上週二 (12 日)，台廠光寶科宣布與紫光結盟，紫光集團旗下的蘇州紫光公司，將增資光寶科子公司蘇州光建 16.5 億新台幣，並取得蘇州光建 55% 股權。

而雙方結盟的利基，紫光是看上光寶科在 SSD 固態硬碟的生產能力，光寶科則是看上中國 SSD 內需市場的龐大潛力，故雙方歸劃在未來的合作路徑上，光寶科將著眼在 SSD 的生產，而紫光將著眼在 SSD 的銷售。

放眼未來物聯網、自駕車等科技的拓展與擴張，SSD 需求也將隨之水漲船高，顯示紫光集團除了積極發展 IC 設計、拓展記憶體領域，紫光也正放眼未來的物聯網世界。

5. 紫光並非沒有困局：

身為中國國家隊之一清華紫光，確實近年來在半導體領域上攻城掠地，而表面雖然光鮮，但實際上紫光並非是全然沒有困局。

除了在半導體代工領域技術尚不如台積電、三星等巨頭以外，在上述談到的手機 IC 晶片上，紫光展銳的 IC 設計技術現仍只能在低端領域上削價競爭，相比高通、聯發科等擁有較高技術之廠商在高、中端市場比拚，紫光展銳的技術僅能居於低階市場，顯示與前段班的技術相比，仍有一段不小差距。

今年 5 月 26 日，高通還與聯芯科技、大唐電信、大唐電信、智路資本等宣布，共同合資成立瓴盛科技，劍指中國手機晶片設計、封裝、測試、銷售、客戶服務等業務，直接與紫光硬碰硬。

對於 5 月這筆合資案，紫光董事長趙偉國似乎動了怒氣地在網路上發文抨擊，認為大唐電信自己無法把聯芯帶向高峰，只能投靠美國高通，令趙偉國想起當年汪精衛投日的場景，並且趙偉國也抨擊建廣資產老闆李濱同是清華校友，卻當漢奸。

而在記憶體困局方面，先以美光近日出手捍衛 DRAM 專利權一案為例：美光曾在 12 月 5 日，在美國加州提起民事訴訟，指控聯電與技術協助廠福建晉華侵害美光的 DRAM 專利權。

而若以此為例放眼紫光集團未來的記憶體發展，估計紫光恐怕很難避開三星電子、美光、SK 海力士等集團的專利產品。

調研機構 ICinsights 亦曾判斷，由於記憶體領域領跑者早已在專利權上作好戰略布局，中國恐怕很難閃過與各大巨頭的「專利權之戰」。

故中國記憶體企業在未來的技術發展上，恐怕很難避開與三星電子、美光、SK 海力士等企業興訟、正面碰撞，紫光未來要如何應對此一場景，將是未來紫光集團的最重要難題。