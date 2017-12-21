蘋果招了：的確 我們讓舊款iPhones變慢了

蘋果承認了許多 iPhone 用戶長期以來懷疑的事情：讓舊款 iPhone 變慢了。

這家科技大廠週四發布了罕見的聲明解釋說：該公司利用軟體更新機會，限制了舊款 iPhone 的效能，避免意外當機。

近幾日，科技分析師與憤怒的客戶紛紛指出，作業系統更新使得舊款 iPhone 速度明顯變慢，有人懷疑蘋果可能使用這套策略，鼓勵粉絲購買新機。

但蘋果堅稱，更新的目標並非如此。該公司說鋰電池效能會隨時間而下降，有時會讓 iPhone 突然當機，以保護零件。

該公司說， iPhone 6，iPhone 6S，iPhone SE 與 iPhone 7 的軟體更新， 係為了讓手機在電力需求最大時，依舊順暢，避免這類意外當機，最終並延長電池壽命。

但這項更新也會導致速度變慢，令人失望。

StoreDot 公司執行長 Doron Myersdorf 說：順暢意味手機將重新整理接收的指令，確保他們都能同步執行。

「這樣做，無可避免的結果是，系統平均反應時間將變慢，」他解釋道。

蘋果在發布的聲明中說：未來公司將持續使用這項特色在其他產品上。

蘋果透露這項消息，引發了蘋果迷的不滿，有人表示可能轉移至三星。

推特使用者 Jeff Zenisek 說：「由於蘋果承認減緩舊 iPhone 速度，我也要承認，我可能不會再買新 iPhone。」